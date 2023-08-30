Лист щодо подовження вступної кампанії до профтехів розіслали у заклади освіти ще 14 серпня 2023 року.

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Вступну кампанію 2023 до профтехів продовжили

У МОН наголошують: перш за все треба створити комфортні та безперешкодні умови для вступу всіх охочих до профтехів.

Продовження термінів вступу – це виграшний час насамперед для вступників із територій проведення воєнних дій або які перебувають в тимчасовій окупації. Ну і, звісно, для тих, хто хотів здобути професійну освіту, але досі не наважувався,

– розповіла очільниця директорату професійної освіти МОН Ірина Шумік.

Докладніше про умови вступу до закладів професійної освіти можна дізнатися за посиланням.

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Якими є правила формування рейтингового списку

Рейтинговий список вступників формують за категоріями в такій послідовності:

вступники, які мають право на зарахування за результатами позитивної оцінки співбесіди або творчого конкурсу на місця державного або регіонального замовлення;

вступники, які мають право на зарахування на загальних умовах.

Список вступників упорядковують у межах кожної зазначеної категорії: