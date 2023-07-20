Вступ у коледжі регламентує Порядок прийому. Вступ у 2023 році до закладів фахової передвищої освіти відбуватиметься відповідно до місця в рейтинговому списку вступників – тобто списку абітурієнтів за черговістю зарахування на навчання на конкурсну пропозицію.

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Якими є правила формування рейтингового списку

Рейтинговий список вступників формують за категоріями в такій послідовності:

вступники, які мають право на зарахування за результатами позитивної оцінки співбесіди або творчого конкурсу на місця державного або регіонального замовлення;

вступники, які мають право на зарахування на загальних умовах.

Список вступників упорядковують у межах кожної зазначеної категорії:

за конкурсним балом (від більшого до меншого) в разі відбору за результатами творчого конкурсу чи співбесіди;

за результатами розгляду мотиваційних листів – в інших випадках.

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Які дані вказують у рейтинговому списку

У рейтинговому списку вступників зазначають:

прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) вступника;

конкурсний бал вступника;

ознака підстав для зарахування за результатами позитивної оцінки співбесіди або творчого конкурсу на місця державного або регіонального замовлення;

освітньо-професійний ступінь, спеціальність, назва конкурсної пропозиції, форма здобуття освіти.

Прізвища вступників, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія, територія населених пунктів на лінії зіткнення (які не зареєстровані як внутрішньо переміщені особи) або переселилися з неї після 1 січня 2023 року, підлягають шифруванню в усіх інформаційних системах.

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Коли опублікують рейтинговий список та зарахування на навчання

Рейтингові списки формує приймальна комісія з ЄДЕБО. Їх також оприлюднюють у повному обсязі на сайті коледжу.

Списки абітурієнтів за кожною конкурсною пропозицією із зазначенням рекомендованих до зарахування формують на основі конкурсного бала або розгляду мотиваційних листів з повідомленням про отримання чи неотримання ними рекомендації за відповідним джерелом фінансування оприлюднюють не пізніше 12:00 години 11 серпня.

Вступники, які отримали рекомендації до зарахування, мають виконати вимоги для зарахування на місця державного або регіонального замовлення до 12:00 18 серпня.

Зарахування вступників відбувається:

на бюджет – не пізніше 18:00 19 серпня;

на контракт – не пізніше 31 серпня;

додатковий набір – не пізніше 30 листопада.

Списки вступників, рекомендованих до зарахування на бюджет за кожною конкурсною пропозицією, формуються приймальною комісією за даними ЄДЕБО та затверджуються рішенням приймальної комісії, оприлюднюються на інформаційних стендах приймальних комісій і на сайті закладу.

Списки рекомендованих до зарахування оновлюють після виконання / невиконання вступниками вимог для зарахування на навчання з урахуванням їх черговості в рейтинговому списку.

Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування розміщується на сайті закладу освіти, а також відображається у кабінеті вступника в ЄДЕБО (за наявності).

Рекомендованим до зарахування вступникам надсилають повідомлення електронною поштою чи інформують телефоном.