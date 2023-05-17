Вступительная кампания в профтехи в 2023 году: в МОН назвали сроки и условия

Минобразования рассекретило тонкости вступительной кампании в учреждения профессионального образования в 2023 году в Украине. В частности, назвали сроки и условия поступления.

Так, сроки поступления профтехи могут определять самостоятельно. Обычно кампания проходит до 31 августа с возможностью дополнительного набора на свободные места до 1 ноября.

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Вступительная кампания в профтехи 2023: сроки и условия

Чтобы поступить в профтех, не нужно сдавать НМТ.

Конкурсный отбор состоится по следующим критериям:

рейтинговый список абитуриентов;

результаты собеседования;

средний балл свидетельства после 9 или 11 класса;

результаты вступительных экзаменов.

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Документы, необходимые для поступления:

заявление (в бумажной или электронной форме);

документ об образовании (в случае отсутствия – выписка из Реестра документов об образовании ЕГЕБО);

медицинская справка (при необходимости);

справка ОК-5, подтверждающая наличие страхового стажа (при необходимости);

копии документов, дающих право на льготы;

6 фотографий (размер 3:4).

В 2023 году подать заявление можно в бумажной форме, а также через электронный кабинет.

Найти профтех мечты можно на сайте ЕДЕБО.