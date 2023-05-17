Вступительная кампания в профтехи в 2023 году: в МОН назвали сроки и условия
Источник:МОН
Минобразования рассекретило тонкости вступительной кампании в учреждения профессионального образования в 2023 году в Украине. В частности, назвали сроки и условия поступления.
Так, сроки поступления профтехи могут определять самостоятельно. Обычно кампания проходит до 31 августа с возможностью дополнительного набора на свободные места до 1 ноября.
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Вступительная кампания в профтехи 2023: сроки и условия
Чтобы поступить в профтех, не нужно сдавать НМТ.
Конкурсный отбор состоится по следующим критериям:
- рейтинговый список абитуриентов;
- результаты собеседования;
- средний балл свидетельства после 9 или 11 класса;
- результаты вступительных экзаменов.
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Документы, необходимые для поступления:
- заявление (в бумажной или электронной форме);
- документ об образовании (в случае отсутствия – выписка из Реестра документов об образовании ЕГЕБО);
- медицинская справка (при необходимости);
- справка ОК-5, подтверждающая наличие страхового стажа (при необходимости);
- копии документов, дающих право на льготы;
- 6 фотографий (размер 3:4).
В 2023 году подать заявление можно в бумажной форме, а также через электронный кабинет.
Найти профтех мечты можно на сайте ЕДЕБО.