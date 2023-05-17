Так, терміни вступу профтехи можуть визначати самостійно. Зазвичай, кампанія триває до 31 серпня з можливістю додаткового набору на вільні місця до 1 листопада.
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Вступна кампанія у профтехи 2023: терміни і умови
Аби вступити до профтеху, не треба складати НМТ.
Конкурсний відбір відбудеться за такими критеріями:
- рейтинговий список вступників;
- результати співбесіди;
- середній бал свідоцтва після 9 або 11 класу;
- результати вступних випробувань.
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Документи, необхідні для вступу:
- заява (в паперовій або електронній формі);
- Документ про освіту (у випадку відсутності – виписка з Реєстру документів про освіту ЄДЕБО);
- медична довідка (у разі потреби);
- довідка ОК-5, що підтверджує наявність страхового стажу (у разі потреби);
- копії документів, які дають право на пільги;
- 6 фотографій (розмір 3:4).
У 2023 році подати заяву можна в паперовій формі, а також через електронний кабінет.
Знайти профтех мрії можна на сайті ЄДЕБО.