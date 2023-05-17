Так, терміни вступу профтехи можуть визначати самостійно. Зазвичай, кампанія триває до 31 серпня з можливістю додаткового набору на вільні місця до 1 листопада.

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Вступна кампанія у профтехи 2023: терміни і умови

Аби вступити до профтеху, не треба складати НМТ.

Конкурсний відбір відбудеться за такими критеріями:

рейтинговий список вступників;

результати співбесіди;

середній бал свідоцтва після 9 або 11 класу;

результати вступних випробувань.

До теми НМТ та вступна кампанія 2023: все, що мають знати абітурієнти

Документи, необхідні для вступу:

заява (в паперовій або електронній формі);

Документ про освіту (у випадку відсутності – виписка з Реєстру документів про освіту ЄДЕБО);

медична довідка (у разі потреби);

довідка ОК-5, що підтверджує наявність страхового стажу (у разі потреби);

копії документів, які дають право на пільги;

6 фотографій (розмір 3:4).

У 2023 році подати заяву можна в паперовій формі, а також через електронний кабінет.

Знайти профтех мрії можна на сайті ЄДЕБО.