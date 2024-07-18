Абитуриентам стоит проверить свои данные в ЕГЭБО

Нынешним абитуриентам в вузы стоит заранее проверить правильность своих данных в Единой государственной электронной базе по вопросам образования (ЕГЭБО). То есть сверить их с данными в документе о полном общем среднем образовании и сертификате НМТ.

Расхождения в данных абитуриента в ЕГЭБО с указанными документами (фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, гражданство и т.д.) усложнят создание электронного кабинета абитуриента, в котором абитуриенты будут подавать заявления о поступлении.

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Абитуриентам стоит проверить данные в ЕГЭБО

Проверить отсутствие технических ошибок и расхождений в документах, что нужны для поступления, можно с помощью онлайн реестра документов об образовании.

В Реестре есть информация о документах, изготовленные с 2000 года, кроме информации о выпускниках военных вузов и военных учебных подразделений ЗВО.

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Для исправления расхождений в свидетельстве о получении полного общего среднего образования поступающему надо обратиться в школу, которая выдала документ. Во время вступительной кампании абитуриенты также могут обратиться к техническому администратору ЕГЭБО.

Для исправления расхождений в сертификате НМТ/ЗНО необходимо обратиться в региональный центр оценивания качества образования, в котором поступающий регистрировался для прохождения национального мультипредметного теста или внешнего независимого оценивания.