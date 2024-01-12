Бюджет или грант: в е-кабинете поступающий должен сделать важный выбор

В этом году во время вступительной кампании абитуриентов ожидает немало изменений. В частности, части будут предоставлять гранты на обучение.

Заместитель главы МОН по вопросам высшего образования Михаил Винницкий рассказал о новациях. В частности, уточнил, что в июне-июле, когда абитуриенты будут определять свои приоритеты в вузах и специальности, в кабинетах поступающих появится еще одно изменение.

Смотрите также НМТ уже близко: как максимально эффективно подготовиться к тесту

Какой важный выбор должен сделать поступающий в е-кабинете

Винницкий уточнил, что изменение касается того, поступающий идет на специальность государственного заказа или претендует на грант для полной или частичной оплаты контракта.

Если выбор приходится на специальность государственного заказа, все будет оставаться, как было до сих пор: широкий конкурс, распределение бюджетных мест между заведениями в зависимости от выбора и баллов поступающих,

– заметил чиновник.

И сообщил о грантах. В частности, уточнил, что со вступлением все будет точно так же, но будет еще дополнительный этап – деньги придут на телефон. Затем поступающий еще должен подписать контракт, оплатить часть или полностью обучение с помощью гранта.

Винницкий также отметил, что в марте или апреле должны согласовать порядок приема на обучение в вузах в 2024 году. Это произойдет несколько с опозданием. В то же время поступающие уже сейчас знают, что их ждет НМТ.

Смотрите также Вступительная кампания 2024 года: какие новации ожидают абитуриентов

Как будет проходить вступительная кампания 2024 года