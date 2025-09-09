Более десяти тысяч абитуриентов в этом году выбрали медицинские специальности для получения высшего образования. В целом набор увеличился на 10%, если сравнить с 2024 годом.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство здравоохранения. В 2025 году на места госзаказа в учебные заведения, подчиненных Минздраву, по специальностям в сфере здравоохранения зачислили 4 828 абитуриентов.

Сколько поступающих на медицинские специальности зачислили?

Так, в этом году зачислили 4 174 абитуриентов для получения образовательной степени "Магистр" и 654 – "Бакалавр". В прошлом году этот показатель составлял 4 462 человека. Еще 3 657 студентов зачислили на контракт.

В заведения, подчиненные МОН, на обучение по медицинским специальностям поступили 1 611 студентов (бюджет) и 1 239 (контракт).

В десятку самых популярных по количеству зачисленных на бюджетные места специальностей вошли "Медицина" и "Терапия и реабилитация",

– отметили в ведомстве.

Больше всего студентов зачислили в:

Национальный медицинский университет имени Богомольца (1 426);

Винницкий национальный медицинский университет имени Пирогова (882);

ГНП "Львовский национальный медицинский университет имени Даниила Галицкого" (840).

На прифронтовых территориях в Запорожский государственный медико-фармацевтический университет поступили 454 студента, Харьковского национального медицинского университета – 795, Днепровского государственного медицинского университета – 380.

В три самых популярных специальностей в этом году вошли:

"Медицина" (4 131 зачисленный);

"Стоматология" (1 923 зачисленных);

"Фармация" (271 зачисленных).

Какие новации вступительной кампании 2025 года?