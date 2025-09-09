Які спеціальності та виші найчастіше обирали майбутні медики цьогоріч
Понад десять тисяч абітурієнтів цьогоріч обрали медичні спеціальності для здобуття вищої освіти. Загалом набір збільшився на 10%, якщо порівняти з 2024 роком.
Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство охорони здоров'я. У 2025 році на місця держзамовлення до закладів освіти, підпорядкованих МОЗ, за спеціальностями у сфері охорони здоров'я зарахували 4 828 абітурієнтів.
Скільки вступників на медичні спеціальності зарахували?
Так, цьогоріч зарахували 4 174 вступників для здобуття освітнього ступеня "Магістр" і 654 – "Бакалавр". Торік цей показник становив 4 462 особи. Ще 3 657 студентів зарахували на контракт.
У заклади, підпорядковані МОН, на навчання за медичними спеціальностями вступили 1 611 студентів (бюджет) та 1 239 (контракт).
До десятки найпопулярніших за кількістю зарахованих на бюджетні місця спеціальностей увійшли "Медицина" і "Терапія та реабілітація",
– зазначили у відомстві.
Найбільше студентів зарахували до:
Національного медичного університету імені Богомольця (1 426);
Вінницького національного медичного університету імені Пирогова (882);
ДНП "Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького" (840).
На прифронтових територіях до Запорізького державного медико-фармацевтичного університету вступили 454 студенти, Харківського національного медичного університету – 795, Дніпровського державного медичного університету – 380.
До трьох найпопулярніших спеціальностей цьогоріч увійшли:
"Медицина" (4 131 зарахований);
"Стоматологія" (1 923 зарахованих);
"Фармація" (271 зарахованих).
Які новації вступної кампанії 2025 року?
- Вперше в Україні лікарі-інтерни отримали бюджетні місця через прозору електронну систему розподілу.
- Понад 2,7 тисячі осіб вже розпочали навчання саме завдяки цифровому розподілу.
- Система автоматично розрахувала рейтинг 2 738 випускників за їхніми оцінками та побажаннями. Потім направила кожного до найкращого доступного місця коштом держбюджету.