Понад десять тисяч абітурієнтів цьогоріч обрали медичні спеціальності для здобуття вищої освіти. Загалом набір збільшився на 10%, якщо порівняти з 2024 роком.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство охорони здоров'я. У 2025 році на місця держзамовлення до закладів освіти, підпорядкованих МОЗ, за спеціальностями у сфері охорони здоров'я зарахували 4 828 абітурієнтів.

Скільки вступників на медичні спеціальності зарахували?

Так, цьогоріч зарахували 4 174 вступників для здобуття освітнього ступеня "Магістр" і 654 – "Бакалавр". Торік цей показник становив 4 462 особи. Ще 3 657 студентів зарахували на контракт.

У заклади, підпорядковані МОН, на навчання за медичними спеціальностями вступили 1 611 студентів (бюджет) та 1 239 (контракт).

До десятки найпопулярніших за кількістю зарахованих на бюджетні місця спеціальностей увійшли "Медицина" і "Терапія та реабілітація",

– зазначили у відомстві.

Найбільше студентів зарахували до:

Національного медичного університету імені Богомольця (1 426);

Вінницького національного медичного університету імені Пирогова (882);

ДНП "Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького" (840).

На прифронтових територіях до Запорізького державного медико-фармацевтичного університету вступили 454 студенти, Харківського національного медичного університету – 795, Дніпровського державного медичного університету – 380.

До трьох найпопулярніших спеціальностей цьогоріч увійшли:

"Медицина" (4 131 зарахований);

"Стоматологія" (1 923 зарахованих);

"Фармація" (271 зарахованих).

Які новації вступної кампанії 2025 року?