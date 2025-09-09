Укр Рус
9 вересня, 12:07
Які спеціальності та виші найчастіше обирали майбутні медики цьогоріч

Марія Волошин
Основні тези
  • У 2025 році понад десять тисяч абітурієнтів обрали медичні спеціальності.
  • Загальний набір збільшився на 10%, якщо порівняти з 2024 роком.
  • Найпопулярнішими спеціальностями стали "Медицина", "Стоматологія" та "Фармація".

Понад десять тисяч абітурієнтів цьогоріч обрали медичні спеціальності для здобуття вищої освіти. Загалом набір збільшився на 10%, якщо порівняти з 2024 роком.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство охорони здоров'я. У 2025 році на місця держзамовлення до закладів освіти, підпорядкованих МОЗ, за спеціальностями у сфері охорони здоров'я зарахували 4 828 абітурієнтів.

Скільки вступників на медичні спеціальності зарахували?

Так, цьогоріч зарахували 4 174 вступників для здобуття освітнього ступеня "Магістр" і 654 – "Бакалавр".  Торік цей показник становив 4 462 особи. Ще 3 657 студентів зарахували на контракт. 

У заклади, підпорядковані МОН, на навчання за медичними спеціальностями вступили 1 611 студентів (бюджет) та 1 239 (контракт).

До десятки найпопулярніших за кількістю зарахованих на бюджетні місця спеціальностей увійшли "Медицина" і "Терапія та реабілітація", 
– зазначили у відомстві.

Найбільше студентів зарахували до:

  • Національного медичного університету імені Богомольця (1 426);

  • Вінницького національного медичного університету імені Пирогова (882);

  • ДНП "Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького" (840).

На прифронтових територіях до Запорізького державного медико-фармацевтичного університету вступили 454 студенти, Харківського національного медичного університету – 795, Дніпровського державного медичного університету – 380.

До трьох найпопулярніших спеціальностей цьогоріч увійшли:

  • "Медицина" (4 131 зарахований);

  • "Стоматологія" (1 923 зарахованих);

  • "Фармація" (271 зарахованих).

Які новації вступної кампанії 2025 року?

  • Вперше в Україні лікарі-інтерни отримали бюджетні місця через прозору електронну систему розподілу.
  • Понад 2,7 тисячі осіб вже розпочали навчання саме завдяки цифровому розподілу.
  • Система автоматично розрахувала рейтинг 2 738 випускників за їхніми оцінками та побажаннями. Потім направила кожного до найкращого доступного місця коштом держбюджету.