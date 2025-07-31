По состоянию на 27 августа 2025 года в Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко абитуриенты подали 16 016 заявлений. Из них 8007 - на бюджет.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на The page. Средний конкурсный балл составляет 156,9.

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Какие специальности являются самыми популярными в КНУ?

Самые интересные абитуриентам международные и правовые программы, экономика и языковые специальности.

5 топовых специальностей по количеству заявлений в КНУ по состоянию на 27 июля 2025 года следующие:

Международные отношения: заявлений – 1550 / средний конкурсный балл – 166,8;

Право: 1148 / 163,7;

Международные экономические отношения: 1013/156,8 8;

Филология (германские языки и литературы, первый – английский): 802/159,2;

Инженерия программного обеспечения: 771 / 154,4.

Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.

Самые высокие средние результаты демонстрируют поступающие на такие специальности:

международное право (167,7);

прикладная математика (164,8);

математика (164,1);

французская филология (163,6);

право (163,7).

То есть речь идет о престижных специальностях, точных наук и отдельных языковых направлениях.

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