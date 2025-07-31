На какие специальности поступающие подали больше всего заявлений в КНУ имени Шевченко
- По состоянию на 27 августа 2025 года в КНУ имени Шевченко абитуриенты подали 16 016 заявлений, из которых 8007 – на бюджет.
- Самые популярные специальности: международные отношения, право, международные экономические отношения, филология, инженерия программного обеспечения.
По состоянию на 27 августа 2025 года в Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко абитуриенты подали 16 016 заявлений. Из них 8007 - на бюджет.
Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на The page. Средний конкурсный балл составляет 156,9.
Смотрите также Какова стоимость получения образования экономиста в вузах в 2025 году
Какие специальности являются самыми популярными в КНУ?
Самые интересные абитуриентам международные и правовые программы, экономика и языковые специальности.
5 топовых специальностей по количеству заявлений в КНУ по состоянию на 27 июля 2025 года следующие:
Международные отношения: заявлений – 1550 / средний конкурсный балл – 166,8;
Право: 1148 / 163,7;
Международные экономические отношения: 1013/156,8 8;
Филология (германские языки и литературы, первый – английский): 802/159,2;
Инженерия программного обеспечения: 771 / 154,4.
Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.
Самые высокие средние результаты демонстрируют поступающие на такие специальности:
- международное право (167,7);
- прикладная математика (164,8);
- математика (164,1);
- французская филология (163,6);
- право (163,7).
То есть речь идет о престижных специальностях, точных наук и отдельных языковых направлениях.
Мы также информировали, какие три специальности являются самыми популярными среди поступающих в этом году.