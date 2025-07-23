Поступающим стоит отслеживать статус поданных в вузы заявлений

Продолжается подача заявлений поступающими в вузы. Каждое такое электронное заявление получает определенный статус.

Он меняется после ее обработки приемными комиссиями. Поступающим надо при этом обязательно просматривать статусы на сайте Вступ.ОСВИТА.UA или в электронных кабинетах, информирует 24 Канал з ссылкой на Osvita.ua.

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Почему надо отслеживать статус заявлений?

Сейчас абитуриентам надо обратить особое внимание на статус "Требует уточнения абитуриентом". Это означает, что вуз принял заявление к рассмотрению, но есть данные, которые надо уточнить.

Учебное заведение при этом указывает, какую именно информацию надо уточнить. Это могут быть неправильно загруженные скан-копии документов, неполная контактная информация и тому подобное.

Поступающим, заявления которых требуют уточнения, стоит обратиться в учебное заведение, что обнаружил неточности, и предоставить необходимую информацию. Или внести необходимые изменения в электронном кабинете.

Статус "Рекомендовано к зачислению" появится не позднее 18:00 6 августа 2025 года у тех абитуриентов, которые пройдут конкурсный отбор и получат рекомендации к зачислению на бюджет или контракт по приоритету.

В таком случае поступающему, который рекомендован на бюджет или контракт, будет необходимо до 18.00 9 августа выполнить требования к зачислению.

После этого статус заявления должен измениться на "Включено в приказ" – то есть абитуриента зачислили на обучение в учреждение высшего образования.