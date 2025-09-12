В Украине еще продолжается вступительная кампания 2025 года. Украинские университеты могут принять в свои ряды для получения образования на бакалавриате вдвое больше абитуриентов, чем сейчас есть в нашем государстве.

Об этом заявил гендиректор директората высшего образования и образования взрослых Министерства образования и науки Украины Олег Шаров во время круглого стола "Итоги вступительной кампании 2025 года: вызовы, достижения и перспективы". Об этом информирует 24 Канал.

Сколько абитуриентов могут принять вузы?

Чиновник рассказал, что во время вступительной кампании 2025 года высшие учебные заведения Украины готовы были и есть принять на обучение 429 тысяч студентов.

В то же время, как свидетельствуют данные статистики, реальное количество абитуриентов в этом году составило почти 200 тысяч человек.

При этом государство в этом году де-факто выделило более 73,5 тысяч бюджетных мест.

Поэтому мест в наших учреждениях высшего образования минимум вдвое больше чем людей, которые готовы туда на уровне бакалавра поступить,

– резюмировал Шаров.

На какие специальности поступающие в вузы подали больше всего заявлений в 2025 году

Сколько человек стали студентами украинских вузов в этом году?