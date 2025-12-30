МОН предлагает уменьшить количество заявлений на поступление в вузы

Министерство образования и науки Украины предлагает уменьшить общее количество заявлений, которые может подать абитуриент в вузы. В этом году было 15, а во время вступительной кампании 2026 года предлагают 12.

Такое предложение есть в Порядке приема на обучение в вузы в 2026 году, который обнародовало МОН, рассказывает 24 Канал.

Какие изменения предлагает МОН?

Из предложенных 12 заявлений для поступления на бюджет абитуриент сможет подать до 5 заявлений. Остальные 7 заявлений можно будет подать для поступления на контракт в течение всей вступительной кампании.

Также в рамках основного периода поступления абитуриенты должны присвоить поданным заявлениям приоритетность. Она будет указывать на степень желания учиться в том вузе, куда подали заявление. 1 обозначает самую высокую приоритетность, 12 – самую низкую. Указанные приоритетности в поданных заявлениях менять нельзя.

Все заявления с приоритетностью будут участвовать в адресном размещении по указанному в них источнику финансирования – как на бюджет, так и на контракт.

К слову, 12 – это максимальное количество заявлений на поступление. Если все заявления абитуриент подаст во время основного периода вступительной кампании, то не сможет воспользоваться возможностью поступления на контракт во время дополнительного периода. Он продлится в 2026 году до 15 октября.

Какие правила вступительной кампании согласовали?