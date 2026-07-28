Вузы уже получили более 800 тысяч заявлений: какие специальности выбирают лучшие участники НМТ-2026

В Украине проходит основной этап вступительной кампании 2026 года. Абитуриенты продолжают подавать заявления на поступление на бакалавриат и медицинскую магистратуру.

По состоянию на 9:00 28 июля поступающие подали 805 822 заявления. Об этом информирует Министерство образования и науки Украины.

Куда подали заявления поступающие с самыми высокими результатами НМТ

В МОН говорят, что это промежуточная статистика, позволяющая увидеть предыдущие тенденции: какие специальности и учебные заведения чаще всего выбирают поступающие и т.д. В то же время, количество поданных заявлений еще не отражает окончательного выбора абитуриентов.

На данный момент 2262 поступающих с максимальными результатами основной сессии НМТ-2026 уже подали хотя бы одно заявление на вступление. Среди таких поступающих наиболее популярны такие направления:

Филология – 459 заявлений;

Компьютерные науки – 384 заявления;

Экономика – 349 заявлений;

Инженерия программного обеспечения – 311 заявлений;

Международные отношения – 308 заявлений.

В МОН отмечают, что в перечне – количество поданных заявлений, а не количество будущих студентов.

В то же время 200 баллов по отдельному предмету не означают автоматическое поступление на любую программу. Во время конкурсного отбора учитывают конкурсный балл, весовые коэффициенты предметов, определенные поступающим приоритеты и количество бюджетных мест,

– акцентировали в ведомстве.

Какая ситуация с приоритетами

В этом году поступающий может подать до 10 заявлений, из них не более пяти – для участия в конкурсе на бюджет. По состоянию на 28 июля один поступивший, уже начавший подачу заявлений, в среднем подал четыре заявления. Сейчас зарегистрировали:

171549 заявлений с первым приоритетом;

132 292 – со вторым;

106 948 – с третьим;

90 444 – с четвертым;

74 158 – с пятым.

Первый приоритет – это самый желанный для поступающего вариант обучения. Алгоритм адресного размещения последовательно проверяет заявления от наивысшего приоритета к самому низкому и дает одну лучшую возможную рекомендацию в соответствии с конкурсным баллом и наличием мест,

– отмечают в МОН.

И добавляют: поэтому приоритеты следует расставлять по собственному желанию учиться на конкретной программе, а не по предположению, куда "легче пройти". После подачи заявления изменить его приоритет нельзя. Если поступающий аннулирует заявление, использованный номер приоритета не восстанавливается.

Бюджет или контракт – что выбирают поступающие

Заявление с первым приоритетом на конкурсное предложение с возможностью учиться на бюджете подали 107 324 абитуриента. Первым приоритетом контрактное предложение определили 64 225 абитуриентов. Еще 18 317 абитуриентов применили комбинированную стратегию: подали заявление с первым приоритетом на бюджет и со вторым – на контракт по той же образовательной программе.

Такие данные могут свидетельствовать о том, что для части поступающих важнее конкретная специальность или образовательная программа, чем форма финансирования. Другие поступающие – наоборот используют несколько приоритетов, чтобы увеличить шансы получить бюджетное место в разных заведениях,

– считают в МОН.

И подчеркивают: если поступающий получит рекомендацию на бюджет, но откажется от нее, государственный грант для обучения на контракте ему уже не предложат. Поэтому порядок приоритетов следует определять особенно внимательно.