Вузы уже получили более 800 тысяч заявлений: какие специальности выбирают лучшие участники НМТ-2026
В Украине проходит основной этап вступительной кампании 2026 года. Абитуриенты продолжают подавать заявления на поступление на бакалавриат и медицинскую магистратуру.
По состоянию на 9:00 28 июля поступающие подали 805 822 заявления. Об этом информирует Министерство образования и науки Украины.
Куда подали заявления поступающие с самыми высокими результатами НМТ
В МОН говорят, что это промежуточная статистика, позволяющая увидеть предыдущие тенденции: какие специальности и учебные заведения чаще всего выбирают поступающие и т.д. В то же время, количество поданных заявлений еще не отражает окончательного выбора абитуриентов.
На данный момент 2262 поступающих с максимальными результатами основной сессии НМТ-2026 уже подали хотя бы одно заявление на вступление. Среди таких поступающих наиболее популярны такие направления:
Филология – 459 заявлений;
Компьютерные науки – 384 заявления;
Экономика – 349 заявлений;
Инженерия программного обеспечения – 311 заявлений;
Международные отношения – 308 заявлений.
В МОН отмечают, что в перечне – количество поданных заявлений, а не количество будущих студентов.
В то же время 200 баллов по отдельному предмету не означают автоматическое поступление на любую программу. Во время конкурсного отбора учитывают конкурсный балл, весовые коэффициенты предметов, определенные поступающим приоритеты и количество бюджетных мест,
– акцентировали в ведомстве.
Какая ситуация с приоритетами
В этом году поступающий может подать до 10 заявлений, из них не более пяти – для участия в конкурсе на бюджет. По состоянию на 28 июля один поступивший, уже начавший подачу заявлений, в среднем подал четыре заявления. Сейчас зарегистрировали:
171549 заявлений с первым приоритетом;
132 292 – со вторым;
106 948 – с третьим;
90 444 – с четвертым;
74 158 – с пятым.
Первый приоритет – это самый желанный для поступающего вариант обучения. Алгоритм адресного размещения последовательно проверяет заявления от наивысшего приоритета к самому низкому и дает одну лучшую возможную рекомендацию в соответствии с конкурсным баллом и наличием мест,
– отмечают в МОН.
И добавляют: поэтому приоритеты следует расставлять по собственному желанию учиться на конкретной программе, а не по предположению, куда "легче пройти". После подачи заявления изменить его приоритет нельзя. Если поступающий аннулирует заявление, использованный номер приоритета не восстанавливается.
Бюджет или контракт – что выбирают поступающие
Заявление с первым приоритетом на конкурсное предложение с возможностью учиться на бюджете подали 107 324 абитуриента. Первым приоритетом контрактное предложение определили 64 225 абитуриентов. Еще 18 317 абитуриентов применили комбинированную стратегию: подали заявление с первым приоритетом на бюджет и со вторым – на контракт по той же образовательной программе.
Такие данные могут свидетельствовать о том, что для части поступающих важнее конкретная специальность или образовательная программа, чем форма финансирования. Другие поступающие – наоборот используют несколько приоритетов, чтобы увеличить шансы получить бюджетное место в разных заведениях,
– считают в МОН.
И подчеркивают: если поступающий получит рекомендацию на бюджет, но откажется от нее, государственный грант для обучения на контракте ему уже не предложат. Поэтому порядок приоритетов следует определять особенно внимательно.
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