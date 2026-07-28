Станом на 9:00 28 липня вступники подали 805 822 заяви. Про це інформує Міністерство освіти і науки України.
Куди подали заяви вступники з найвищими результатами НМТ
У МОН кажуть, що це проміжна статистика, яка дає змогу побачити попередні тенденції: які спеціальності та заклади освіти найчастіше обирають вступники тощо. Водночас кількість поданих заяв ще не відображає остаточного вибору абітурієнтів.
Станом на зараз 2262 вступники з максимальними результатами основної сесії НМТ-2026 вже подали хоча б одну заяву на вступ. Серед таких вступників найпопулярнішими є такі напрями:
Філологія – 459 заяв;
Комп'ютерні науки – 384 заяви;
Економіка – 349 заяв;
Інженерія програмного забезпечення – 311 заяв;
Міжнародні відносини – 308 заяв.
У МОН при цьому зазначають, що у переліку – кількість поданих заяв, а не кількість майбутніх студентів.Не пропустіть жодної важливої новини Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Водночас 200 балів з окремого предмета не означають автоматичного вступу на будь-яку програму. Під час конкурсного добору враховують конкурсний бал, вагові коефіцієнти предметів, визначені вступником пріоритети та кількість бюджетних місць,
– акцентували у відомстві.
Яка ситуація з пріоритетами
Цьогоріч вступник може подати до 10 заяв, з них не більше ніж п'ять – для участі в конкурсі на бюджет. Станом на 28 липня один вступник, який уже розпочав подання заяв, у середньому подав чотири заяви. Наразі зареєстрували:
171 549 заяв із першим пріоритетом;
132 292 – із другим;
106 948 – із третім;
90 444 – із четвертим;
74 158 – із п'ятим.
Перший пріоритет – це найбажаніший для вступника варіант навчання. Алгоритм адресного розміщення послідовно перевіряє заяви від найвищого пріоритету до найнижчого і надає одну найкращу можливу рекомендацію відповідно до конкурсного бала та наявності місць,
– зазначають у МОН.
І додають: тому пріоритети варто розставляти за власним бажанням навчатися на конкретній програмі, а не за припущенням, куди "легше пройти". Після подання заяви змінити її пріоритет не можна. Якщо вступник анулює заяву, використаний номер пріоритету не відновлюється.
Бюджет чи контракт – що обирають вступники
Заяву з першим пріоритетом на конкурсну пропозицію з можливістю навчатися на бюджеті подали 107 324 вступники. Першим пріоритетом контрактну пропозицію визначили 64 225 вступників. Ще 18 317 вступників застосували комбіновану стратегію: подали заяву з першим пріоритетом на бюджет і з другим – на контракт за тією самою освітньою програмою.
Такі дані можуть свідчити про те, що для частини вступників важливішою є конкретна спеціальність або освітня програма, ніж форма фінансування. Інші вступники – навпаки використовують кілька пріоритетів, щоб збільшити шанси отримати бюджетне місце в різних закладах,
– вважають у МОН.
І наголошують: якщо вступник отримає рекомендацію на бюджет, але відмовиться від неї, державний грант для навчання на контракті йому вже не запропонують. Тому порядок пріоритетів варто визначати особливо уважно.
Раніше ми інформували про те, що оприлюднили перші рейтингові списки вступників до коледжів.