Министерство образования и науки Украины инициирует введение "нулевого курса". Он предусмотрен для поступающих, которые не сдали национальный мультипредметный тест.

Об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявил министр образования и науки Украины Оксен Лесной. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Interfax.

Что предусматривает "нулевой курс"?

Лисовой отметил, что МОН уже разработало соответствующий проект постановления.

Поступление без НМТ на "нулевой курс" позволит забрать детей, которые не сдали тест по разным причинам: из-за образовательных потерь, из-за того, что учились за границей, по каким-то другим причинам, на "нулевой курс" и проучить их год,

– уточнил он.

Причем, по словам чиновника, это позволит также организовать другую вступительную кампанию для таких лиц. Например, это может быть "зимнее поступление", "весеннее поступление".

Забирать всех, но потом, после обучения на "нулевом курсе", вывести детей на НМТ, чтобы не нарушать справедливое распределение государственных ресурсов,

– добавил Лисовой.

По его словам, ректоры идею поддерживают.

Также глава МОН заявил, что не поддерживает идею отложения проведения НМТ на прифронтовых территориях. Но он – "за" увеличение регионального коэффициента для прифронтовых вузов.

