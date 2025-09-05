МОН запровадить "нульовий курс" для вступників, які не склали НМТ
- Міністерство освіти і науки України планує запровадити "нульовий курс" для вступників, які не склали національний мультипредметний тест (НМТ).
- Він дасть змогу також організувати іншу вступну кампанію для таких осіб.
Міністерство освіти і науки України ініціює запровадження "нульового курсу". Він передбачений для вступників, які не склали національний мультипредметний тест.
Про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді заявив міністр освіти та науки України Оксен Лісовий. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Interfax.
Дивіться також Лісовий розповів, чи знайшли у бюджеті кошти на підвищення зарплат учителям
Що передбачає "нульовий курс"?
Лісовий зазначив, що МОН уже розробило відповідний проєкт постанови.
Вступ без НМТ на "нульовий курс" дозволить забрати дітей, які не склали тест з різних причин: через освітні втрати, через те, що навчались за кордоном, з якихось інших причин, на "нульовий курс" і провчити їх рік,
– уточнив він.
Причому, за словами посадовця, це дасть змогу також організувати іншу вступну кампанію для таких осіб. Наприклад, це може бути "зимовий вступ", "весняний вступ".
Забирати всіх, але потім, після навчання на "нульовому курсі", вивести дітей на НМТ, щоб не порушувати справедливий розподіл державних ресурсів,
– додав Лісовий.
За його словами, ректори ідею підтримують.
Цікаво! Поради для вступників, які не склали НМТ.
Також очільник МОН заявив, що не підтримує ідею відкладення проведення НМТ на прифронтових територіях. Але він – "за" збільшення регіонального коефіцієнта для прифронтових вишів.
Дивіться також НМТ для частини вступників можуть скасувати: чому це ризиковано
Що відомо про НМТ-2025?
- Цьогоріч учасники НМТ складали чотири предмети. Три обов'язкові і один на вибір.
- Національний мультипредметний тест у 2025 році відбувався у межах основної і додаткової сесій.
- Основна тривала протягом 14 травня – 25 червня; додаткова – упродовж 14 – 25 липня.
- На складання НМТ-2025 передбачили 4 години.
- Реєстрація на тестування також тривала у межах двох етапів. Основний відбувався протягом 6 березня – 3 квітня 2025 року; додатковий розпочався 9 травня і триває до 14 травня.
- За кордоном тимчасові екзаменаційні центри створять у 57 містах 32 країн.