Какие специальности чаще всего выбирали поступающие в вузы 2024 года

В 2024 году самой популярной специальностью среди поступающих в вузы в Украине была психология. Но количество бюджетных мест было сравнительно небольшим – 1100.

На контракт пошли более 6,8 тысяч студентов, и треть из них получила грант. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на заявление заместителя министра образования и науки Михаила Винницкого LB.

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Какие специальности чаще всего выбирали абитуриенты 2024 года

Далее за психологией идут "Компьютерные науки", отметил чиновник. Их выбрали 6,2 тысячи поступающих, более тысячи имеют грантовую поддержку.

Заместитель главы МОН также напомнил, что грант в этом году предоставляли по результатам НМТ (15 тысяч грн, если абитуриент набрал более 150 баллов по двум предметам, и 25 тысяч – если 170 баллов, – ред.) Стартовую сумму корректировали коэффициентами в зависимости от специальности.

65% поступающих на специальность "Компьютерные науки" поступили на бюджетное место и с использованием гранта. А доля поступающих, которые получили поддержку в форме государственного заказа или гранта на специальность "Менеджмент", составляет лишь 12%,

– отметил чиновник.

То есть государство, по его словам, дает четкий сигнал: если ты хочешь учиться на менеджмент, пожалуйста, плати. Ведь значительное количество этих специалистов государству не нужно.

Зато 95% тех, кто поступил на медицину в этом году, получили или бюджетное место, или грант. На архитектуре и градостроительстве таких 64 %, на инженерии программного обеспечения – 65 %, терапии и реабилитации – 52 %,

– сообщил заместитель Лисового.

Михаил Винницкий также рассказал, почему и когда в прошлом году изменили правила поступления в аспирантуру в Украине. Об этом читайте по ссылке.