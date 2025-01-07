Які спеціальності найчастіше обирали вступники у виші 2024 року

2024 року найпопулярнішою спеціальністю серед вступників у виші в Україні була психологія. Але кількість бюджетних місць була порівняно невеликою – 1100.

На контракт пішли понад 6,8 тисячі студентів, і третина з них отримала грант. Про це інформує 24 Канал з посиланням на заяву заступника міністра освіти та науки Михайла Винницького LB.

Дивіться також У МОН назвали місто, в якому завершили процес об'єднання вишів та які ЗВО утворили

Які спеціальності найчастіше обирали вступники 2024 року

Далі за психологією йдуть "Комп'ютерні науки", зауважив посадовець. Їх обрали 6,2 тисячі вступників, більш ніж тисяча мають грантову підтримку.

Заступник очільника МОН також нагадав, що грант цьогоріч надавали за результатами НМТ (15 тисяч грн, якщо абітурієнт набрав більш ніж 150 балів з двох предметів, і 25 тисяч – якщо 170 балів, – ред.). Стартову суму коригували коефіцієнтами залежно від спеціальності.

65 % вступників на спеціальність "Комп'ютерні науки" вступили на бюджетне місце та з використанням гранту. А частка вступників, які отримали підтримку у формі державного замовлення або гранту на спеціальність "Менеджмент", складає лише 12 %,

– зазначив посадовець.

Тобто держава, за його словами, дає чіткий сигнал: якщо ти хочеш вчитися на менеджмент, будь ласка, плати. Адже значна кількість цих спеціалістів державі не потрібна.

Зате 95 % тих, хто вступив на медицину цього року, отримали або бюджетне місце, або грант. На архітектурі й містобудуванні таких 64 %, на інженерії програмного забезпечення – 65 %, терапії та реабілітації – 52 %,

– повідомив заступник Лісового.

Михайло Винницький також розповів, чому і коли торік змінили правила вступу в аспірантуру в Україні. Про це читайте за посиланням.