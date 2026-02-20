Вузы будут соревноваться: в 2029 году количество поступающих может существенно уменьшиться
- В 2029 году количество поступающих может существенно уменьшиться из-за 12-летнего обучения в школе.
- Реформа предусматривает 12 лет школьного образования и трехлетний бакалавриат, что повлияет на логику вступительной кампании.
В 2029 году количество поступающих / поступающих может существенно уменьшиться. Это связано с изменением образовательной модели.
В частности, с переходом на 12-летнее обучение в школе. В Министерстве образования и науки Украины рассказали "Учись. Медиа" детали.
Смотрите также В МОН анонсировали изменения во вступительной кампании на бакалавриат и магистратуру
Почему уменьшится количество поступающих?
В МОН говорят, что причина не в трехлетнем бакалавриате, а в реформе старшей профильной школы. 12-й год обучения завершат только выпускники/цы пилотных академических лицеев (ориентировочно 15 тысяч человек).
Для сравнения – сейчас школы ежегодно выпускают ориентировочно 200 тысяч учеников и учениц.
Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.
Заместитель министра образования и науки Николай Трофименко отметил, что это изменит логику вступительной кампании: возможна так называемая "обратная конкуренция", когда вузы будут соревноваться за выпускников и выпускниц, а не наоборот.
Чиновник также рассказал, что демографические и экономические факторы значительно влияют на финансовую ситуацию вузов.
Смотрите также Студенты будут учиться на бакалавриате 3, а не 4 года: в МОН рассказали детали
Как изменится образовательная модель в Украине?
- С 2027 года в Украине полноценно стартует реформа старшей школы реформа старшей школы. Она предусматривает 12 лет обучения для учеников.
- Первыми новую модель апробируют нынешние 9-классники пилотных школ.
- В трехлетней старшей школе смогут учиться также ученики тех академических лицеев, которые пилотируют профильную реформу в 2025 – 2026 и 2026 – 2027 учебных годах. Здесь ученики будут учиться 3 года, а не 2, в старших классах. При этом получат бонус – три года обучения на бакалавриате университета вместо четырех.
- Впоследствии такую модель (12 лет в школе и три на бакалавриате) должны распространить на всех выпускников академических лицеев.
- В 2029 году будет экспериментальная модель. А постоянная – с 2030 года.
- Модель трехлетнего бакалавриата должна перейти в постоянный режим и стать базовой: 12 лет общего среднего образования + 3 года бакалавриата (с сохранением профиля образования) + 2 года магистратуры.
- Исключением будут специальности, где невозможно на уровне профильного среднего образования обеспечить отдельные компетентности и результаты обучения, которые сейчас относятся к бакалаврскому уровню, говорят в МОН.