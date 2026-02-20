В частности, с переходом на 12-летнее обучение в школе. В Министерстве образования и науки Украины рассказали "Учись. Медиа" детали.

Почему уменьшится количество поступающих?

В МОН говорят, что причина не в трехлетнем бакалавриате, а в реформе старшей профильной школы. 12-й год обучения завершат только выпускники/цы пилотных академических лицеев (ориентировочно 15 тысяч человек).

Для сравнения – сейчас школы ежегодно выпускают ориентировочно 200 тысяч учеников и учениц.

Заместитель министра образования и науки Николай Трофименко отметил, что это изменит логику вступительной кампании: возможна так называемая "обратная конкуренция", когда вузы будут соревноваться за выпускников и выпускниц, а не наоборот.

Чиновник также рассказал, что демографические и экономические факторы значительно влияют на финансовую ситуацию вузов.

Как изменится образовательная модель в Украине?