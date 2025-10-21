Вступительная кампания в колледжи и вузы завершилась: сколько человек стали студентами

В Украине окончательно завершилась вступительная кампания колледжей и вузов в 2025 году. Она продолжалась до 20 октября.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Osvita.ua. Электронные кабинеты абитуриентов уже прекратили работу.

Смотрите также Какие специальности и вузы чаще всего выбирали аспиранты-бюджетники в 2025 году

Сколько человек стали студентами в этом году?

По предварительным данным, на первый курс бакалавриата и медицинской магистратуры поступили почти 200 тысяч абитуриентов. Из них 70 тысяч поступили на бюджет, а почти 129 тысяч – на контракт.

Студентами магистратуры стали более 93 тысяч абитуриентов. Из них на бюджет зачислили почти 33 тысячи абитуриентов, на контракт – примерно 60,5 тысячи человек.

Что касается аспирантуры, то в этом году на выделенные государством бюджетные места из 5 тысяч возможных студентов зачислили почти 4,7 тысячи будущих ученых.

Получить степень профессионального младшего бакалавра, то есть поступить в колледжи, в этом году захотели 147 тысяч человек.

В целом наблюдается сокращение количества поступающих на всех уровнях образования, кроме бакалавриата.

В частности, количество желающих поступать в колледжи уменьшилось на 23 тысячи человек, количество будущих магистрантов-контрактников уменьшилось на 37 тысяч человек, то есть на треть, количество будущих аспирантов уменьшилось более чем на две тысячи человек, то есть тоже примерно на треть.

Смотрите также Более 300 вузов в Украине набрали менее тысячи абитуриентов, – МОН

Сколько первокурсников набрали вузы?