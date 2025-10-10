Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Украины Николай Трофименко во время встречи с журналистами. Об этом информирует 24 Канал.
Что известно о результатах вступительной кампании?
Чиновник рассказал, что из 379 вузов, которые есть в системе высшего образования нашего государства и проводили поступление на бакалавриат, только 48 имели количество рекомендаций более 1000, то есть набрали более тысячи первокурсников.
331 заведение получило менее 1000 абитуриентов, из них 232 вуза – менее 200, а 191 – менее 100 абитуриентов,
– уточнил заместитель Лисового.
И отметил, что окончательные данные будут после 20 октября.
По форме собственности вузов, то основная часть государственных вузов преодолела порог в тысячу студентов. Подавляющее большинство вузов с невысоким количеством поступающих – частные учебные заведения.
Чиновник считает, что эти цифры являются основой для начала соответствующих обсуждений.
Какие изменения для студентов произошли с 1 сентября?
- С 1 сентября предусмотрена в украинских вузах базовая общевойсковая подготовка (БОВП) для студентов.
- Ее будут преподавать на втором году обучения. БОВП предусматривает теоретический (90 часов) и практический курсы (210 часов).
- С сентября 2025 года правительство увеличило размер президентских стипендий для учащихся профтехов, студентов колледжей и техникумов, вузов и аспирантов.
- Победители международных и всеукраинских олимпиад смогут получить ежемесячную стипендию до 25 000 гривен. Однако они должны учиться в вузе Украины очно.