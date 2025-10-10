Про це повідомив заступник міністра освіти і науки України Микола Трофименко під час зустрічі з журналістами. Про це інформує 24 Канал.
Що відомо про результати вступної кампанії?
Посадовець розповів, що з 379 вишів, які є в системі вищої освіти нашої держави і проводили вступ на бакалаврат, лише 48 мали кількість рекомендацій понад 1000, тобто набрали понад тисячу першокурсників.
331 заклад отримав менше ніж 1000 вступників, з них 232 виші – менше ніж 200, а 191 – менше ніж 100 вступників,
– уточнив заступник Лісового.
І зазначив, що остаточні дані будуть після 20 жовтня.
Щодо форми власності вишів, то основна частина державних вишів подолала поріг у тисячу студентів. Переважна більшість вишів з невисокою кількістю вступників – приватні заклади освіти.
Посадовець вважає, що ці цифри є основою для початку відповідних обговорень.
Які зміни для студентів відбулися з 1 вересня?
- З 1 вересня передбачена в українських вишах базова загальновійськова підготовка (БЗВП) для студентів.
- Її викладатимуть на другому році навчання. БЗВП передбачає теоретичний (90 годин) і практичний курси (210 годин).
- З вересня 2025 року уряд збільшив розмір президентських стипендій для учнів профтехів, студентів коледжів і технікумів, вишів та аспірантів.
- Переможці міжнародних і всеукраїнських олімпіад зможуть отримати щомісячну стипендію до 25 000 гривень. Однак вони повинні навчатися у виші України очно.