Про це повідомив заступник міністра освіти і науки України Микола Трофименко під час зустрічі з журналістами. Про це інформує 24 Канал.

Що відомо про результати вступної кампанії?

Посадовець розповів, що з 379 вишів, які є в системі вищої освіти нашої держави і проводили вступ на бакалаврат, лише 48 мали кількість рекомендацій понад 1000, тобто набрали понад тисячу першокурсників.

331 заклад отримав менше ніж 1000 вступників, з них 232 виші – менше ніж 200, а 191 – менше ніж 100 вступників,

– уточнив заступник Лісового.

І зазначив, що остаточні дані будуть після 20 жовтня.

Щодо форми власності вишів, то основна частина державних вишів подолала поріг у тисячу студентів. Переважна більшість вишів з невисокою кількістю вступників – приватні заклади освіти.

Посадовець вважає, що ці цифри є основою для початку відповідних обговорень.

Які зміни для студентів відбулися з 1 вересня?