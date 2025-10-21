Вступна кампанія до коледжів та вишів завершилась: скільки осіб стали студентами

В Україні остаточно завершилась вступна кампанія коледжів та вишів у 2025 році. Вона тривала до 20 жовтня.

Електронні кабінети вступників вже припинили роботу.

Скільки осіб стали студентами цьогоріч?

За попередніми даними, на перший курс бакалаврату та медичної магістратури вступили майже 200 тисяч абітурієнтів. З них 70 тисяч вступили на бюджет, а майже 129 тисяч – на контракт.

Студентами магістратури стали понад 93 тисячі вступників. З них на бюджет зарахували майже 33 тисячі абітурієнтів, на контракт – приблизно 60,5 тисячі осіб.

Щодо аспірантури, то цьогоріч на виділені державою бюджетні місця з 5 тисяч можливих студентів зарахували майже 4,7 тисячі майбутніх науковців.

Здобути ступінь фахового молодшого бакалавра, тобто вступити до коледжів, цьогоріч захотіли 147 тисяч осіб.

Загалом спостерігається скорочення кількості вступників на всіх рівнях освіти, окрім бакалаврату.

Зокрема, кількість охочих вступати до коледжів зменшилась на 23 тисячі осіб, кількість майбутніх магістрантів-контрактників зменшилась на 37 тисяч осіб, тобто на третину, кількість майбутніх аспірантів зменшилась на понад дві тисячі осіб, тобто теж приблизно на третину.

Скільки першокурсників набрали виші?