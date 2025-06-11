НМТ не нужен: стартовала вступительная кампания в профтехи

1 июля начинается вступительная кампания в профтехи Украины. Участие в ней может принять как молодежь, так и взрослые.

В частности ветераны и переселенцы, чтобы овладеть нужными на рынке труда профессии. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство образования и науки Украины.

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Стартовала вступительная кампания в профтехи

Недавно Конфедерация строителей Украины заявила о нехватке квалифицированных специалистов на 70%. А по данным Минцифры, более 85% вакансий – это профессии, которых обучают в профтехах: электрик, строитель, слесарь, сварщик, повар, кондитер, парикмахер, водитель, IT-специалист, радиотехник и тому подобное.

В МОН при этом заявляют, что совместно с профтехами осовременивают мастерские и лаборатории. Учиться в профтехах можно на бюджете или контракте.

Подать заявление на поступление нужно до конца сентября – лично в заведении или онлайн через электронный кабинет на сайте ЕГЭБО:

текстовая инструкция регистрации в электронном кабинете;

видеоинструкция;

Чтобы найти и выбрать профтех в Украине, перейдите на сайт Профтех онлайн и нажмите на раздел "Выбери свой". С помощью фильтров можно быстро найти нужное заведение по региону и профессии. Также на сайте можно подробнее узнать о направлениях обучения, преимуществах рабочих профессий, а также получить ответы на самые распространенные вопросы о поступлении.

Продолжительность обучения в профтехах – от 6 месяцев до 3 лет. Все зависит от выбранной профессии, имеющегося на момент поступления уровня образования (9/11 класс) и предварительно полученной квалификации. Стипендия – от 1350 гривен,

– отмечают в МОН.

Заведения самостоятельно определяют сроки приема документов: обычно с 1 июля до конца августа, но возможен также донабор до конца сентября.

Для поступления нужны:

заявление;

оригинал или копия свидетельства об окончании 9 или 11 класса;

6 фотографий 3х4;

медицинская справка;

копии документов, подтверждающих право на льготы (если есть);

копия паспорта или ID-карты (предъявить при поступлении).

Подать заявление можно в несколько заведений одновременно.

В МОН отмечают, что выпускники школ имеют возможность быстро выйти на рынок труда с профессией, которая пользуется спросом, а современное профтехобразование способствует этому. Увеличение количества поступающих в профтехи в этом году – приоритетная задача ведомства.

Для поступления в профтехи не нужно сдавать НМТ. Вместо этого есть конкурсный отбор – его этапы каждое заведение определяет самостоятельно. Как правило, рейтинг поступающих формируют на основе среднего балла школьного свидетельства.