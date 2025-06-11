НМТ не нужен: стартовала вступительная кампания в профтехи
- 1 июля стартовала вступительная кампания в профтехи Украины.
- Для поступления в профтехи не нужно сдавать НМТ. Вместо этого есть конкурсный отбор.
- Возможно поступление на бюджет или контракт.
1 июля начинается вступительная кампания в профтехи Украины. Участие в ней может принять как молодежь, так и взрослые.
В частности ветераны и переселенцы, чтобы овладеть нужными на рынке труда профессии. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство образования и науки Украины.
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Стартовала вступительная кампания в профтехи
Недавно Конфедерация строителей Украины заявила о нехватке квалифицированных специалистов на 70%. А по данным Минцифры, более 85% вакансий – это профессии, которых обучают в профтехах: электрик, строитель, слесарь, сварщик, повар, кондитер, парикмахер, водитель, IT-специалист, радиотехник и тому подобное.
В МОН при этом заявляют, что совместно с профтехами осовременивают мастерские и лаборатории. Учиться в профтехах можно на бюджете или контракте.
Подать заявление на поступление нужно до конца сентября – лично в заведении или онлайн через электронный кабинет на сайте ЕГЭБО:
- текстовая инструкция регистрации в электронном кабинете;
- видеоинструкция;
Чтобы найти и выбрать профтех в Украине, перейдите на сайт Профтех онлайн и нажмите на раздел "Выбери свой". С помощью фильтров можно быстро найти нужное заведение по региону и профессии. Также на сайте можно подробнее узнать о направлениях обучения, преимуществах рабочих профессий, а также получить ответы на самые распространенные вопросы о поступлении.
Продолжительность обучения в профтехах – от 6 месяцев до 3 лет. Все зависит от выбранной профессии, имеющегося на момент поступления уровня образования (9/11 класс) и предварительно полученной квалификации. Стипендия – от 1350 гривен,
– отмечают в МОН.
Заведения самостоятельно определяют сроки приема документов: обычно с 1 июля до конца августа, но возможен также донабор до конца сентября.
Для поступления нужны:
- заявление;
- оригинал или копия свидетельства об окончании 9 или 11 класса;
- 6 фотографий 3х4;
- медицинская справка;
- копии документов, подтверждающих право на льготы (если есть);
- копия паспорта или ID-карты (предъявить при поступлении).
Подать заявление можно в несколько заведений одновременно.
В МОН отмечают, что выпускники школ имеют возможность быстро выйти на рынок труда с профессией, которая пользуется спросом, а современное профтехобразование способствует этому. Увеличение количества поступающих в профтехи в этом году – приоритетная задача ведомства.
Для поступления в профтехи не нужно сдавать НМТ. Вместо этого есть конкурсный отбор – его этапы каждое заведение определяет самостоятельно. Как правило, рейтинг поступающих формируют на основе среднего балла школьного свидетельства.
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