Вступительные экзамены в магистратуру можно сдать в 58 городах

В Украине началась регистрация на вступительные экзамены в магистратуру. Для поступления нужно сдать единый вступительный экзамен.

Единый вступительный экзамен и единый вступительный экзамен состоится в 58 городах Украины. Также – за рубежом.

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Города, в которых создадут временные экзаменационные центры, определит Министерство образования и науки Украины. В частности, обнародует соответствующий приказ.

В перечень попали 20 областных центров, 37 городов областного подчинения и районных центров и Киев.

Отметим, что регистрация на вступительные испытания в магистратуру и аспирантуру стартовала 7 мая. Основной период продлится до 29 мая. Дополнительный – в течение 17 – 21 июня (для участия в дополнительной сессии).

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Где за рубежом можно сдать вступительный экзамен в магистратуру