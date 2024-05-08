Вступительные экзамены в магистратуру можно сдать в 58 городах
Источник:Министерство образования и науки Украины
В Украине началась регистрация на вступительные экзамены в магистратуру. Для поступления нужно сдать единый вступительный экзамен.
Единый вступительный экзамен и единый вступительный экзамен состоится в 58 городах Украины. Также – за рубежом.
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Города, в которых создадут временные экзаменационные центры, определит Министерство образования и науки Украины. В частности, обнародует соответствующий приказ.
В перечень попали 20 областных центров, 37 городов областного подчинения и районных центров и Киев.
Отметим, что регистрация на вступительные испытания в магистратуру и аспирантуру стартовала 7 мая. Основной период продлится до 29 мая. Дополнительный – в течение 17 – 21 июня (для участия в дополнительной сессии).
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Где за рубежом можно сдать вступительный экзамен в магистратуру
- Вступительные экзамены в магистратуру можно будет сдать и в 16 городах 9 стран Европы.
- Основная сессия единого вступительного экзамена состоится в 9 странах Европы: Литва (Каунас), Португалия (Лиссабон), Болгария (София), Польша (Быдгощ, Варшава, Вроцлав, Краков, Люблин), Словакия (Братислава), Великобритания (Лондон), Германия (Берлин, Йена, Лейпциг), Франция (Париж), Чехия (Брно, Прага).
- Основная сессия единого профессионального вступительного испытания состоится в 7 странах Европы: Португалия (Лиссабон), Болгария (София), Польша (Быдгощ, Варшава, Вроцлав, Краков, Люблин), Словакия (Братислава), Великобритания (Лондон), Германия (Берлин, Йена), Чехия (Брно, Прага).
- Дополнительная сессия вступительных экзаменов в магистратуру за рубежом проводиться не будет.
- В УЦОКО советуют не медлить с регистрацией, ведь количество мест ограничено.