Єдиний вступний іспит та єдине фахове вступне випробування відбудеться у 58 містах України. Також – за кордоном.

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Міста, у яких створять тимчасові екзаменаційні центри, визначить Міністерство освіти і науки України. Зокрема, оприлюднить відповідний наказ.

До переліку потрапили 20 обласних центрів, 37 міст обласного підпорядкування та районних центрів і Київ.

Зазначимо, що реєстрація на вступні випробування до магістратури та аспірантури стартувала 7 травня. Основний період триватиме до 29 травня. Додатковий – упродовж 17 – 21 червня (для участі в додатковій сесії).

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Де за кордоном можна скласти вступний іспит в магістратуру