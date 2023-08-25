Вступление в магистратуру 2023: абитуриенты получили рекомендации на бюджет

В Украине продолжается вступительная кампания в магистратуру 2023. Так, обнародовали рейтинговые списки абитуриентов, которые рекомендованы для зачисления в бюджет.

Рейтинговые списки можно найти на сайте информационной системы "Вступ.ОСВІТА.UA" в соответствии с условиями приема вузов.

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Поступающие в магистратуру получили рекомендации на бюджет

Так, статус заявлений поступающих, которые рекомендованы к зачислению в бюджет, изменили из статуса "Допущено" на статус "Рекомендовано (бюджет)".

Также напротив заявления абитуриента в электронном кабинете, согласно которому поступающий рекомендован на обучение за бюджетные средства, обозначили статус "Рекомендовано к зачислению".

Теперь те абитуриенты, которые получили рекомендации, должны выполнить требования к зачислению на места государственного или регионального заказа до 18:00 29 августа.

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Приказы о зачислении поступающих в бюджет выдадут вузы до 31 августа.

Перевод на вакантные бюджетные места и на места за счет целевых льготных государственных кредитов лиц, зачисленных на контракт, должен состояться не позднее 8 сентября.

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Как происходит поступление на магистратуру в 2023 году

Для поступления в магистратуру студенты сдают единый вступительный экзамен (ЕВИ).

Он содержит два блока: тест общей учебной компетентности (ТЗНК) и тест по иностранному языку (английский, немецкий, французский, испанский по выбору поступающего).

При этом для поступления на специальности шести областей знаний нужно дополнительно пройти единое профессиональное вступительное испытание (ЕФОВ).

Оно предусмотрено для студентов, которые планируют учиться по следующим специальностям: