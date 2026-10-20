В этом году произошло важное нововведение: сколько человек поступили в магистратуру и аспирантуру

В Украине официально завершилась приемная кампания 2026 года. В этом году впервые на гранты могли претендовать и абитуриенты, поступающие в магистратуру после получения степени бакалавра.

Базовые суммы грантов составляют 27 или 40 тысяч гривен на учебный год. Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины.

Сколько человек зачислили в магистратуру и аспирантуру

В магистратуру на основе бакалавриата зачислили 97 081 абитуриента: 28 197 – на бюджет, 68 884 – на контракт. Общий набор почти не изменился по сравнению с 2025 годом. Разница составляет 25 человек.

При этом бюджетный набор сократился на 7,6%, а контрактный вырос на 3,4%.

На подготовку докторов философии и докторов искусств зачислили 6 410 абитуриентов (6 344 абитуриента – доктора философии и 66 – доктора искусств). Из них 5 256 – на бюджет и 1 154 – на контракт.

По сравнению с аспирантским блоком прошлогодней кампании это на 11,2% больше.

Более половины абитуриентов получают ту или иную форму государственной поддержки – бюджетные места, перевод на бюджет благодаря перераспределению мест или гранты, покрывающие часть стоимости контрактного обучения.

Сколько человек в этом году стали студентами бакалавриата

Всего на бакалавриат и медицинскую магистратуру подано более 1,3 миллиона заявлений на все уровни образования. Это рекордное количество с начала полномасштабной войны в нашей стране.

На бакалавриат зачислили почти 227 тысяч абитуриентов – на 16,1% больше, чем в прошлом году. При этом на бюджет – 64 625 абитуриентов, на контракт – 162 307. Это на 11,5% и 18,3% соответственно превышает показатель 2025 года.

Отдельно на медицинскую, фармацевтическую и ветеринарную магистратуру после школы зачислили 10 249 абитуриентов, из них 5 652 – на бюджет и 4 597 – на контракт. Это на 11,7% больше, чем в 2025 году.

Большинство абитуриентов, поступивших на бюджет, будут получать высшее образование по приоритетному для себя направлению.