Поступление на бюджет: какие минимальные баллы надо набрать на НМТ-2023 по разным специальностям

В 2023 году ввели новый формат порога "сдал – не сдал". Чтобы поступить в вуз, выпускники должны получить не менее 10% правильных ответов по каждому учебному предмету на НМТ. Какие минимальные баллы нужно набрать – читайте ниже.

Согласно Порядку приема абитуриентов на обучение, минимальный конкурсный балл для допуска к конкурсному отбору будет определять учебное заведение. Однако есть весовые коэффициенты для поступления на некоторые специальности, передает 24 Канал.

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Конкурсный балл для поступления будет рассчитываться путем перевода тестовых баллов, полученных за каждый предметный тест НМТ-2023, в рейтинговый балл по 200-балльной шкале.

Минимальные баллы для поступления в бюджет

Для поступления на каждую специальность для всех тестовых предметов МОН установило весовые коэффициенты.

Так, для медицинских специальностей "Стоматология", "Медицина", "Педиатрия" в области знаний "Здравоохранение" конкурсный балл для поступления не может быть менее 150 баллов.

В то же время конкурсный балл для поступления на бюджет не может быть менее 140 баллов для таких специальностей:

"Право",

"Публичное управление и администрирование",

"Международное право",

"Международные экономические отношения",

"Международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии",

"Фармация, промышленная фармация".

Для поступления на бюджет на любую другую специальность конкурсный балл должен быть не менее 130, а для контракта – не менее 120 баллов.

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Добавим, что проходные баллы по всем предметам в этом году повысили, в 2022 году они были несколько ниже. Так, в 2023 году участникам тестирования для получения минимальных 100 баллов из 200 необходимо набрать:

по украинскому языку – 5 тестовых баллов из 45 возможных;

по математике – 4 балла из 32 возможных;

по истории Украины – 6 тестовых баллов из 54 возможных;

по биологии – 5 баллов из 46 возможных;

по физике – 4 тестовых балла из 32 возможных;

по химии – 4 балла из 40 возможных;

по иностранному языку – 4 из 32 возможных.

НМТ – важный тест для каждого школьника, поэтому доверить подготовку следует профессионалам. Таким как репетиторы в дистанционной школе "Оптима". Здесь действуют специальные курсы Optima Academy , где учащиеся могут получить необходимые знания по выбранным предметам в удобном для себя формате. Так что готовьтесь к НМТ вместе с профессиональными преподавателями "Оптима"!

К слову, В этом году абитуриенты смогут подать до 20 заявлений, но из них не больше пяти – на бюджет. Также в 2023 году не будут учитываться баллы аттестата и сельский коэффициент. Но важны будут региональный и отраслевой коэффициенты для поступающих, которые подают документы не в университеты Киева.

Напомним, что Минобразования согласовало перечень специальностей, которым будут оказывать особую поддержку во время вступительной кампании 2023 года. Их особенностью является то, что абитуриентов могут отнести на обучение по контракту без результатов экзаменов, в частности НМТ.