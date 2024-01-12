Вступление в колледжи – 2024: к чему готовиться абитуриентам

Не так давно Минобразования обнародовало проект Порядка приема в колледжи в 2024 году. Документ еще находится в стадии обсуждения, однако основные моменты вступительной кампании нынешние абитуриенты могут уже запоминать.

Отметим, что некоторые нормы документа МОН может еще изменить. Все же, что в основном ожидает поступающих в колледжи в этом году, читайте дальше.

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Что следует знать о поступлении в колледжи – 2024

Поступить в колледж в Украине в 2024 году могут выпускники 9 и 11 классов. Также стать студентом можно на основе других образовательных степеней для получения образования по другой специальности.

После 9 класса можно поступить на дневную (дуальную) форму обучения одновременно с выполнением образовательной программы полного общего (профильного) среднего образования профессионального направления.

Поступающие после 11 класса поступают на первый год обучения по образовательно-профессиональной программе только с сокращенным сроком обучения.

Для получения профессионального высшего образования по другой специальности принимают поступающих на основе младшего бакалавра, бакалавра или магистра или лица, которые после 11 класса уже получают образовательно-профессиональную степень профессионального младшего бакалавра или степень высшего образования не менее одного года и выполняют в полном объеме индивидуальное обучение.

Нельзя при этом получать образование одновременно по двум или более образовательно-профессиональным программам дневной и/или дуальной формы. Также нельзя обучаться по двум специальностям одновременно за средства государственного или местного бюджета, кроме отдельных случаев.

Вступление в колледжи в 2024 году состоится по результатам собеседования или творческого конкурса, а также рассмотрения мотивационных писем.

Поступающие могут подать в общей сложности до 15 заявлений: 5 – на бюджет; 10 – на контракт.

Как регистрировать электронные кабинеты и подавать заявления

Регистрация заявлений поступающих осуществляется через личные электронные кабинеты поступающих, кроме случаев, когда поступающий не может зарегистрировать электронный кабинет или подать заявление в электронной форме.

Для подачи заявлений в электронной форме поступающий должен зарегистрировать личный электронный кабинет на сайте Единой государственной электронной базе по вопросам образования.

Документ о предыдущем образовании следует внести в регистрацию первого заявления поступающего на соответствующей основе поступления.

Заявление в электронной форме следует регистрировать, заполнив электронную форму онлайн. Ее будет рассматривать приемная комиссия колледжа.

Колледжи также создадут консультационные центры приемной комиссии, куда поступающие смогут обратиться за помощью и разъяснениями.

Как будет проходить конкурсный отбор

Поступающие после 9 и 11 класса будут участвовать в конкурсном отборе на бюджет по результатам собеседования, на контракт – по результатам рассмотрения мотивационных писем. Вступление на художественные и спортивные специальности будет проходить на основе творческого конкурса.

Вместо прохождения собеседования абитуриент может подать результаты ВНО 2021 года или НМТ 2022, 2023 или 2024 годов. В таком случае конкурсный балл поступающего определят как средний балл по двум предметам ВНО (по выбору поступающего) с повышением на 25%, но не выше 200 баллов, или средний балл всех предметов НМТ с повышением на 25%, но не выше 200 баллов.

Лицам, являющимся членами сборных команд Украины и принимавших участие в международных олимпиадах, Олимпийских, Паралимпийских и Дефлимпийских играх, засчитают оценку 200 баллов.

Учреждение в Правилах приема самостоятельно определяет минимальное значение конкурсного балла, согласно которому поступающего допускают к участию в конкурсном отборе.

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Какие сроки вступительной кампании для поступающих после 9 класса

Для поступающих после 9 класса регистрация личных электронных кабинетов и загрузки необходимых документов начинается 24 июня и завершается 31 октября.

Прием заявлений и документов стартует 1 июля и заканчивается в 18:00 13 июля.

Творческие конкурсы и собеседования будут проходить с 14 июля по 22 июля.

Рейтинговые списки поступающих по каждому конкурсному предложению с указанием рекомендованных к зачислению формируют на основе конкурсного балла или рассмотрения мотивационных писем. Их обнародуют не ранее 14:00 22 июля и не позднее 12:00 24 июля.

Поступающие, получившие рекомендации к зачислению, должны выполнить требования к зачислению на бюджетные места до 12:00 27 июля.

После выполнения поступающими требований к зачислению списки поступающих, рекомендованных к зачислению, обновляются. Поступающим, с учетом их очередности в рейтинговом списке, могут предоставить рекомендации к зачислению на бюджет, если такие места появились, не позднее 18:00 27 июля.

Поступающие, получившие рекомендации к зачислению после обновления списков, должны выполнить требования к зачислению на места государственного или регионального заказа до 18:00 29 июля.

Зачисление поступающих на бюджет происходит не позднее 18:00 31 июля, на контракт – не позднее 3 августа.

Перевод на вакантные бюджетные места лиц, зачисленных на обучение по контракту, происходит не позднее 8 августа.

Какие сроки вступительной кампании для поступающих после 11 класса

Регистрация электронных кабинетов абитуриентов и загрузка необходимых документов стартует 1 июля.

Документ о предыдущем образовании следует внести в регистрацию первого заявления поступающего на соответствующей основе поступления. Поступающий имеет право внести в электронный кабинет несколько документов о предыдущем образовании, которые размещены в Реестре документов об образовании ЕГЭБО, для регистрации заявлений на различных основах вступления в день, предшествующий дню завершения регистрации заявлений.

Регистрация заявлений и документов на поступление начинается 5 июля и заканчивается:

в 18:00 22 июля – для лиц, поступающих на основе собеседования или творческого конкурса;

в 18:00 02 августа – для лиц, поступающих только на основе результатов НМТ или ВНО.

Творческие конкурсы и собеседования проводятся с 23 июля по 1 августа включительно.

Рейтинговые списки поступающих по каждому конкурсному предложению с указанием рекомендованных к зачислению формируют и обнародуют не позднее 12:00 7 августа.

Поступившие рекомендации должны выполнить требования к зачислению на места государственного или регионального заказа до 12:00 12 августа.

Зачисление поступающих на бюджет происходит не позднее 12:00 14 августа, на контракт – не позднее 12:00 30 августа.

Перевод на вакантные бюджетные места лиц, зачисленных на контракт, происходит не позднее 26 августа.

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Когда будет дополнительный набор

Колледжи также имеют право организовать дополнительный набор студентов на контрактную форму обучения (в пределах двух очередных сессий приема заявлений).

Продолжительность каждой сессии регистрации заявлений будет составлять не менее трех и не более тридцати календарных дней.

Творческие конкурсы во время дополнительного набора учебное заведение проводит в сроки, определенные Правилами приема.

Дополнительное зачисление должно быть произведено не позднее 31 октября.