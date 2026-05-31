Разрешение на выезд ребят 18 –22 лет: Лисовой оценил отток студентов за границу

Разрешение на выезд за границу для мужчин 18 –22 лет не привело к массовому оттоку студентов, заявили в Минобразования. По словам министра образования и науки, ситуация остается стабильной.

Об этом Оксен Лисовой рассказал в интервью для "Радио Свобода".

Смотрите также "МОН наработает решение": Зеленский сделал заявление о повышении стипендий для студентов

Увеличился ли отток студентов за границу?

По словам Лисового, Министерство образования и науки не фиксирует критических тенденций по выезду молодежи, которые бы выходили за пределы обычной динамики. Наоборот, система поступления в учреждения высшего образования демонстрирует стабильность.

В частности, продолжает расти количество регистраций на Национальный мультипредметный тест. Около 30 тысяч заявок подали украинцы, которые находятся за рубежом, что, по мнению министра, свидетельствует о сохранении интереса к обучению в Украине.

Лисовой также отметил, что украинские университеты, особенно в западных регионах, остаются популярными среди поступающих. Наибольший рост количества студентов фиксируют в вузах Львова, Ужгорода, Ивано-Франковска, Луцка и Житомира. В то же время часть абитуриентов традиционно выбирает обучение за рубежом, в частности в Польше и Словакии.

По словам министра, это не является новой тенденцией. Отдельно он отметил, что ключевым вызовом для образовательной системы остается демографическая ситуация. В Украине постепенно уменьшается количество детей школьного возраста, что в перспективе повлияет на общее количество поступающих и студентов.

Отметим, мужчины в возрасте 18 – 22 лет включительно могут беспрепятственно выезжать из Украины во время военного положения в соответствии с постановлением Кабмина №1031. Это право действует до дня, предшествующего 23-летию. Для пересечения границы нужны только загранпаспорт и военно-учетный документ. Выезд разрешен независимо от учебы или работы. Если военно-учетного документа нет или лицо не стоит на учете, нужно заранее обратиться в ТЦК для его оформления. Без этого пересечение границы невозможно.

Напомним, что для абитуриентов вступительная кампания в учреждения высшего образования стартует 1 июля с регистрации электронных кабинетов. Подача заявлений и документов начнется 19 июля, а творческие конкурсы будут проходить с 8 по 19 июля. После этого будут проходить вступительные испытания, конкурсный отбор, формирование рейтинговых списков и зачисление студентов.

В то же время, выпускники, которые не сдавали национальный мультипредметный тест (НМТ) или остались недовольны его результатами, могут поступить в военные заведения высшего образования по упрощенной процедуре. В Министерстве обороны Украины сообщили, что для таких абитуриентов предусмотрена возможность сдать вступительные экзамены непосредственно в вузе.