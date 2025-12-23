"Не удержим": в МОН прокомментировали выезд за границу 18 – 22-летних
- МОН Украины не фиксирует количественных потерь первокурсников в вузах после открытия границ для юношей в возрасте 18 – 22 лет.
- В ведомстве говорят, что запретами людей не удержать.
МОН Украины не фиксирует количественных потерь первокурсников в вузах после открытия границ для юношей в возрасте 18 – 22 лет. Также в ведомстве опровергли определенные мифы относительно этой ситуации.
Об этом заявил заместитель министра образования и науки Украины Николай Трофименко в интервью "Интерфакс-Украина", информирует 24 Канал. И добавил, что абсолютно убежден, что запретами людей не удержать.
Как повлияло открытие границ на количество студентов в вузах?
Чиновник заявил, что закрытые границы, наоборот, способствовали желанию молодежи уехать из страны. Причины – ментальные, психологические, личные мотивы. Трофименко считает, что украинцы, которые имеют родственников за границей, хотят их навестить.
Война все равно завершится. И если бы этот запрет был после того, как граница была бы открыта, мы бы имели серьезную потерю,
– заявил заместитель Лисового.
По его словам, МОН абсолютно не фиксирует потерь в вузах на первом курсе. При этом чиновник считает, что надо говорить не только о количестве тех, кто выехал, но и о тех, кто вернулся.
На вопрос, выполнило ли открытие границ функцию остановить отток 17-летних, Трофименко заявил, что трудно сказать. И добавил, что нужно уточнять в Государственной пограничной службе. По его словам, информация, которую подают учебные заведения, не подтверждает никаких всплесков.
Нарративы, когда рассказывали об автобусах, которые просто набивают нашими школьниками и вывозят, чтобы они там совершенно свободно вступали в европейские заведения, не соответствуют действительности. Это можно сказать о наших талантливых детей, выпускников, которые получают высокие баллы, победители олимпиад, какие-то бриллианты, которые мы имеем в нашей школьной системе и надеемся их оставлять в системе высшего образования,
– рассказал Трофименко.
И добавил, что за таких абитуриентов борьба, бесспорно, продолжается между вузами по всему миру, но это касается не только Украины. Однако речь не идет о массовых системных выездах школьников, чтобы поступать в европейские заведения.
Какие данные озвучивали ранее?
- Несколько месяцев назад правительство разрешило ребятам в возрасте 18 – 22 лет выезжать за границу.
- В МОН заявляли, что в студенческой среде не наблюдают никаких аномалий после такого разрешения.
- В конце октября в Государственной пограничной службе Украины отметили, что значительного влияния на пассажиропоток категория мужчин 18 – 22 лет не составляет.
- А ранее издание The Telegraph опубликовало материал, в котором говорилось о том, что по данным польских пограничников, с января до конца августа в Польшу въехало около 45,3 тысячи украинских мужчин в возрасте от 18 до 22 лет.
- В Германии количество украинских мужчин в возрасте от 18 до 22 лет, которые прибывают еженедельно, выросло с 19 до более 1 тысячи к середине сентября, а к октябрю – до 1400 – 1800 в неделю.