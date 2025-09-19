Одной из причин, почему во Львовской политехнике ввели офлайн-обучение, стала попытка вернуть преподавателей в Украину. В вузе заявили, что сейчас не видят оттока педагогов.

Они вернулись и обучают студентов здесь. Об этом в интервью порталу Dou.ua рассказала ректор львовского вуза Наталья Шаховская, информирует 24 Канал.

Есть ли отток студентов из Львовской политехники?

Шаховская при этом рассказывала, что в вузе наблюдают отток первокурсников, которые уже поступили в университеты.

Приближаясь к возрасту, когда нельзя будет пересекать границу, они выезжают,

– отметила она.

И добавила, что, чтобы противостоять этому, представители вуза общаются с родителями, с самими абитуриентами. Но вероятнее всего безопасность является тем фактором, который вуз не может гарантировать и преодолеть сомнения родителей.

Поэтому я поддерживаю предоставление возможности ребятам свободно въезжать – выезжать до 22 лет. Мне кажется, это важный шаг, чтобы оставить их в Украине,

– говорит ректор Львовской политехники.

Важно! Мужчинам в возрасте 18-22 лет разрешили выезжать за границу, если они не занимают определенные государственные должности. Для выезда нужен загранпаспорт и военно-учетный документ.

Так, по ее мнению, большее количество наших студентов могло участвовать в студенческих программах обмена, повышения квалификаций. Это тоже о развитии.

