Однією із причин, чому у Львівській політехніці запровадили офлайн-навчання, стала спроба повернути викладачів в Україну. У виші заявили, що зараз не бачать відпливу педагогів.

Вони повернулися і навчають студентів тут. Про це в інтерв'ю порталу Dou.ua розповіла ректорка львівського вишу Наталія Шаховська, інформує 24 Канал.

Читайте Втрачають право на відстрочку: чому студентів відраховують із вишів і чи це масово

Чи є відтік студентів з Львівської політехніки?

Шаховська при цьому розповідала, що у виші спостерігають відтік першокурсників, які вже вступили в університети.

Наближаючись до віку, коли не можна буде перетинати кордон, вони виїжджають,

– зазначила вона.

І додала, що, аби протистояти цьому, представники вишу спілкуються з батьками, зі самими вступниками. Але найімовірніше безпековість є тим фактором, який виш не може гарантувати і подолати сумніви батьків.

Тому я підтримую надання можливості хлопцям вільно в’їжджати – виїжджати до 22 років. Мені здається, це важливий крок, щоб залишити їх в Україні,

– каже ректорка Львівської політехніки.

Важливо! Чоловікам віком 18-22 років дозволили виїжджати за кордон, якщо вони не обіймають певні державні посади. Для виїзду потрібен закордонний паспорт і військово-обліковий документ.

Так, на її думку, більша кількість наших студентів могла брати участь у студентських програмах обміну, підвищення кваліфікацій. Це теж про розвиток.

Дивіться також Скільки студентів відрахували з ЛНУ з початку цього навчального року

Скільки студентів відрахували з ЛНУ?