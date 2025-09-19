Укр Рус
У Львівській політехніці повідомили про відтік першокурсників
19 вересня, 20:32
У Львівській політехніці повідомили про відтік першокурсників

Марія Волошин
Основні тези
  • У Львівській політехніці заявили про відплив першокурсників, які вже вступили в університети.
  • Зокрема, через безпекові побоювання.

Однією із причин, чому у Львівській політехніці запровадили офлайн-навчання, стала спроба повернути викладачів в Україну. У виші заявили, що зараз не бачать відпливу педагогів.

Вони повернулися і навчають студентів тут. Про це в інтерв'ю порталу Dou.ua розповіла ректорка львівського вишу Наталія Шаховська, інформує 24 Канал.

Чи є відтік студентів з Львівської політехніки?

Шаховська при цьому розповідала, що у виші спостерігають відтік першокурсників, які вже вступили в університети.

Наближаючись до віку, коли не можна буде перетинати кордон, вони виїжджають, 
– зазначила вона.

І додала, що, аби протистояти цьому, представники вишу спілкуються з батьками, зі самими вступниками. Але найімовірніше безпековість є тим фактором, який виш не може гарантувати і подолати сумніви батьків.

Тому я підтримую надання можливості хлопцям вільно в’їжджати – виїжджати до 22 років. Мені здається, це важливий крок, щоб залишити їх в Україні, 
– каже ректорка Львівської політехніки. 

Важливо! Чоловікам віком 18-22 років дозволили виїжджати за кордон, якщо вони не обіймають певні державні посади. Для виїзду потрібен закордонний паспорт і військово-обліковий документ.

Так, на її думку, більша кількість наших студентів могла брати участь у студентських програмах обміну, підвищення кваліфікацій. Це теж про розвиток.

Скільки студентів відрахували з ЛНУ?

  • Перший проректор Львівського національного університету імені Івана Франка Андрій Гукалюк розповів 24 Каналу, що з 1 вересня з вишу відрахували 65 студентів.
  • Ці здобувачі освіти переважно написали заяву за власним бажанням.
  • Серед них є і першокурсники, і другокурсники, і третьокурсники. 