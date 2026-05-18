Ректор Львовской политехники рассказала о выезде студентов за границу и конкуренции между вузами

Выезды студентов за границу влияют на сферу высшего образования в Украине. Раньше тоже был отток, однако в течение последних лет ситуация обострилась.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала ректор Львовской политехники Наталья Шаховская. Она говорит, что наши вузы уже де-факто конкурируют с западными.

Как поощрить молодежь не выезжать?

Шаховская отмечает, что инфраструктура высшего образования в Украине часто уступает даже не самым мощным университетам за рубежом.

В то же время по уровню образовательных услуг и подходам к обучению многие украинские программы иногда превосходят иностранные,

– говорит ректор львовского вуза.

И добавляет, что студентов качественно готовят, они все время выполняют практические задания и находятся на связи с бизнесом. Поэтому важно осуществлять постоянную просветительскую работу: и с потенциальными абитуриентами, и с их родителями. При этом рассказывать о преимуществах обучения в Украине и потенциальном развитии технологий в нашем государстве после войны.

Как изменилось количество студентов во Львовской политехнике?

Ректор Львовской политехники также рассказала, что во время большой войны география студенчества в ЗВО изменилась.

Возросло количество студентов из центральных и восточных областей Украины, хотя это зависит от специальности. В то же время по отдельным направлениям, по-прежнему, преобладают выпускники с запада Украины,

– уточнила она.

По ее словам, заметен, в частности, существенный рост студентов из центральных и восточных регионов, которые выбирают технические специальности. Они могут получать здесь образование очно, что очень важно для профессии инженера.

Важно! В Украине отменили ограничения по восстановлению на учебе и перевода студентов на дневную и дуальную формы. Их установили из-за мобилизационных процессов. Суд признал его противоправным и отменил, сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Какой город сейчас является центром украинского студенчества?

Крупнейшим студенческим центром в нашем государстве сейчас является Киев. Львов при этом усилил свои позиции.

Ивано-Франковск стал намного заметнее на студенческой карте, рассказывал в интервью РБК-Украина заместитель главы МОН Николай Трофименко.

При этом, по его словам, не стоит "списывать" с этой карты и Харьков.

Что известно о выезде за границу 18 – 22 летних?

Напомним, что в конце августа 2025 года правительство Украины официально разрешило выезд за границу мужчинам в возрасте 18 – 22 года.

В МОН заявляли, что не наблюдают никаких аномалий после такого разрешения по выезду.

Там убеждены, что запретами людей не удержать.