Основной причиной, почему украинская молодежь выезжает для получения высшего образования за границу, является не рост стоимости обучения в ЗВО Украины. Ключевой фактор такого решения - вопрос безопасности и комфортных условий обучения.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на заявление президента Киевского авиационного института Ксении Семеновой РБК-Украина. Она отметила, что даже после повышения цен на получение высшего образования в нашем государстве спрос на него не снижается.

Почему молодежь предпочитает зарубежное высшее образование?

Семенова акцентировала, что бакалаврские программы в украинских топовых университетах лучше, чем в средних польских.

Но студенты часто выбирают зарубежные заведения из-за условий – теплые аудитории, современное оборудование, качественные общежития,

– уточнила она.

При этом президент киевского вуза заявила, что украинские университеты проигрывают конкуренцию западным учреждениям высшего образования. Причина – инфраструктура и уровень комфорта.

Пока в наших университетах будут физические условия, как в плохой сельской школе, мы не выиграем эту конкуренцию,

– считает она.

Семенова также акцентировала, что вопрос безопасности и риска мобилизации для студентов-парней нельзя исключать из перечня основных причин их выезда.

Как привлекать студентов в украинские вузы?

Семенова добавила, что для повышения конкурентоспособности украинского образования государство должно инвестировать в энергоинфраструктуру университетов, обновление аудиторий и современное оборудование.

Закройте треть университетов и выделите эти деньги на инфраструктуру. Без этого мы не сможем конкурировать с Европой,

– заявила она.