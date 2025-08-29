Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Владимира Зеленского во время брифинга с журналистами.

К теме Пересечение границы 18 – 22: могут ли "уклонисты" вернуться и выехать законно

Что сказал Зеленский о разрешении на выезд за границу мужчинам 18 – 22 года?

Владимир Зеленский отметил, что статистика с выездом мальчиков, которым еще не исполнилось 18 лет из Украины, которая есть уже 2 года, ухудшается. В частности, мальчиков, которые заканчивают школу в Украине, становится все меньше и меньше.

Провели широкий круг консультаций, прежде всего с военными и педагогами. Нам очень нужно, – если мы хотим сохранить мальчиков-украинцев в Украине, – чтобы они заканчивали здесь школу. И чтобы родители их не вывозили,

– подчеркнул президент.

Он также отметил, что родители начали вывозить подростков, которые еще не закончили здесь школу, и это очень плохо. По словам Зеленского, именно в этот возраст, в старших классах, эти мальчики теряют связь с Украиной.

"На сегодня это факт. Если бы речь шла о месяце, два – три, мы еще бы думали. Когда мы увидели, что это тенденция серьезная – речь идет уже о тысячах (вывезенных мальчиков – 24 Канал) и мы видим нарастание этого вопроса, поэтому мы приняли решение", – отметил глава государства.

Он также отметил, что были проведены соответствующие консультации с военными командованием по этой возрастной группе.

Этот возраст – университетский, студенческий. Дети могут спокойно закончить школы в Украине, поступать в украинские вузы. И, что важно, заканчивать эти вузы в Украине,

– сказал Зеленский.

Наблюдаются ли массовые выезды юношей из Украины?

Владимир Зеленский добавил, что в связи с этим решением не наблюдается никаких массовых выездов юношей из Украины.

"Некоторые люди говорят, что те, кто хотел уехать, уже это сделали. Но мы должны находить в государстве баланс. Не потерять ни образование, ни образовательный уровень наших детей. Не потерять мальчиков, когда они еще в школьном возрасте, а дать возможность им учиться здесь, становиться взрослыми именно в Украине и остаться украинцами", – отметил глава государства.

Зеленский отметил, что есть надежда на возвращение значительной части молодежи после войны, однако для этого государство должно прилагать усилия. Он пояснил, что если ребенок выезжает, не окончив школу в Украине, то делает это еще не сформированной личностью, а значит, риск его невозвращения значительно возрастает, именно поэтому и приняли соответствующее решение.

Что известно о разрешении на выезд мужчинам до 22 лет за границу?