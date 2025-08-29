Могут ли юноши, которые в свое время незаконно покинули Украину – с поддельными документами, через "зеленую зону", не вернулись как волонтеры и т.п. – прибыть обратно в страну и выехать уже законно, рассказала адвокат Марина Бекало в комментарии для сайта ТСН.ua, передает 24 Канал.

Кто может вернуться из-за границы и выехать снова?

Как пояснила Марина Бекало, мужчины, которые покинули страну вне пунктов пропуска, после возвращения будут привлечены к админответственности – то есть их ожидает штраф. При этом уплата штрафа не станет препятствием для дальнейшего выезда из Украины уже на законных основаниях.

Тоже самое касается тех, кто выехал за границу через пункты пропуска – то есть законно – но не вернулся. Это волонтеры, спортсмены, артисты и т.д. Действующим на сегодня законодательством не предусматривается наказание за такие действия, ведь они не считаются правонарушением,

– указала адвокат.

Другое дело, если речь идет о тех, кто выехал (или пытался выехать) с поддельными документами или такими, содержащими недостоверные сведения.

"В случае выявления указанного правонарушения и открытия уголовного производства, выезд за границу будет ограничен, по общим правилам порядка выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины", – отметила Марина Бекало.

Что известно о разрешении на выезд мужчин за границу?