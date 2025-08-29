Чи можуть юнаки, які у свій час незаконно покинули Україну – з підробленими документами, через "зелену зону", не повернулися як волонтери і т.п. – прибути назад в країну і виїхати вже законно, розповіла адвокатка Марина Бекало у коментарі для сайту ТСН.ua, передає 24 Канал.

Хто може повернутися з-за кордону і виїхати знову?

Як пояснила Марина Бекало, чоловіки, які покинули країну поза пунктами пропуску, після повернення будуть притягнуті до адмінвідповідальності – тобто їх очікує штраф. При цьому сплата штрафу не стане перешкодою для подальшого виїзду з України вже на законних підставах.

Теж саме стосується тих, хто виїхав за кордон через пункти пропуску – тобто законно – але не повернувся. Це волонтери, спортсмени, артисти тощо. Чинним станом на сьогодні законодавством не передбачається покарання за такі дії, адже вони не вважаються правопорушенням,

– вказала адвокатка.

Інша справа, якщо мова йде про тих, хто виїхав (або намагався виїхати) з підробленими документами чи такими, що містять недостовірні відомості.

"У разі виявлення вказаного правопорушення та відкриття кримінального провадження, виїзд за кордон буде обмежений, за загальними правилами порядку виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України", – наголосила Марина Бекало.

