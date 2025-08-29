Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Володимира Зеленського під час брифінгу із журналістами.

До теми Перетин кордону 18 – 22: чи можуть "ухилянти" повернутися і виїхати законно

Що сказав Зеленський про дозвіл на виїзд за кордон чоловікам 18 – 22 роки?

Володимир Зеленський зазначив, що статистика з виїздом хлопчиків, яким ще не виповнилося 18 років з України, яка є вже 2 роки, погіршується. Зокрема, хлопчиків, які закінчують школу в Україні, стає все менше і менше.

Провели широке коло консультацій, передусім з військовими й освітянами. Нам дуже потрібно, – якщо ми хочемо зберегти хлопчиків-українців в Україні, – щоб вони закінчували тут школу. І щоб батьки їх не вивозили,

– підкреслив президент.

Він також зазначив, що батьки почали вивозити підлітків, які ще не закінчили тут школу, і це дуже погано. За словами Зеленського, саме в цей вік, в старших класах, ці хлопчики втрачають зв'язок з Україною.

"На сьогодні це факт. Якби мова йшла про місяць, два – три, ми ще б думали. Коли ми побачили, що це тенденція серйозна – йдеться вже про тисячі (вивезених хлопчиків – 24 Канал) і ми бачимо наростання цього питання, тому ми прийняли рішення", – зауважив глава держави.

Він також наголосив, що були проведені відповідні консультації з військовими командуванням щодо цієї вікової групи.

Цей вік – університетський, студентський. Діти можуть спокійно закінчити школи в Україні, вступати в українські виші. І, що важливо, закінчувати ці виші в Україні,

– сказав Зеленський.

Чи спостерігаються масові виїзди юнаків з України?

Володимир Зеленський додав, що у зв'язку з цим рішенням не спостерігається ніяких масових виїздів юнаків з України.

"Деякі люди кажуть, що ті, хто хотів виїхати, вже це зробили. Але ми повинні знаходити в державі баланс. Не втратити ні освіту, ні освітній рівень наших дітей. Не втратити хлопчиків, коли вони ще в шкільному війці, а дати можливість їм навчатись тут, ставати дорослими саме в Україні та залишитись українцями", – зазначив глава держави.

Зеленський зазначив, що є надія на повернення значної частини молоді після війни, однак для цього держава має докладати зусиль. Він пояснив, що якщо дитина виїжджає, не закінчивши школу в Україні, то робить це ще не сформованою особистістю, а отже, ризик її неповернення значно зростає, саме тому й ухвалили відповідне рішення.

Що відомо про дозвіл на виїзд чоловікам до 22 років за кордон?