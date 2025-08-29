Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Володимира Зеленського під час брифінгу із журналістами.
Що сказав Зеленський про дозвіл на виїзд за кордон чоловікам 18 – 22 роки?
Володимир Зеленський зазначив, що статистика з виїздом хлопчиків, яким ще не виповнилося 18 років з України, яка є вже 2 роки, погіршується. Зокрема, хлопчиків, які закінчують школу в Україні, стає все менше і менше.
Провели широке коло консультацій, передусім з військовими й освітянами. Нам дуже потрібно, – якщо ми хочемо зберегти хлопчиків-українців в Україні, – щоб вони закінчували тут школу. І щоб батьки їх не вивозили,
– підкреслив президент.
Він також зазначив, що батьки почали вивозити підлітків, які ще не закінчили тут школу, і це дуже погано. За словами Зеленського, саме в цей вік, в старших класах, ці хлопчики втрачають зв'язок з Україною.
"На сьогодні це факт. Якби мова йшла про місяць, два – три, ми ще б думали. Коли ми побачили, що це тенденція серйозна – йдеться вже про тисячі (вивезених хлопчиків – 24 Канал) і ми бачимо наростання цього питання, тому ми прийняли рішення", – зауважив глава держави.
Він також наголосив, що були проведені відповідні консультації з військовими командуванням щодо цієї вікової групи.
Цей вік – університетський, студентський. Діти можуть спокійно закінчити школи в Україні, вступати в українські виші. І, що важливо, закінчувати ці виші в Україні,
– сказав Зеленський.
Чи спостерігаються масові виїзди юнаків з України?
Володимир Зеленський додав, що у зв'язку з цим рішенням не спостерігається ніяких масових виїздів юнаків з України.
"Деякі люди кажуть, що ті, хто хотів виїхати, вже це зробили. Але ми повинні знаходити в державі баланс. Не втратити ні освіту, ні освітній рівень наших дітей. Не втратити хлопчиків, коли вони ще в шкільному війці, а дати можливість їм навчатись тут, ставати дорослими саме в Україні та залишитись українцями", – зазначив глава держави.
Зеленський зазначив, що є надія на повернення значної частини молоді після війни, однак для цього держава має докладати зусиль. Він пояснив, що якщо дитина виїжджає, не закінчивши школу в Україні, то робить це ще не сформованою особистістю, а отже, ризик її неповернення значно зростає, саме тому й ухвалили відповідне рішення.
Що відомо про дозвіл на виїзд чоловікам до 22 років за кордон?
У вівторок, 26 серпня, уряд ухвалив зміни до правил перетину кордону. Відтепер виїжджати з України можуть чоловіки віком від 18 до 22 років. Постанову опублікували на сайті Кабміну 27 серпня, а чинності вона набула наступного дня.
Для перетину кордону потрібно мати документ, що дозволяє виїзд за кордон, а також військово-обліковий документ. У МВС уточнили, що ця норма не стосується осіб, які обіймають визначені посади в органах державної влади та місцевого самоврядування – вони можуть виїжджати лише за окремими умовами.
Речник ДПСУ Андрій Демченко також повідомив, що на більшості пунктів пропуску не спостерігається ажіотажу після старту виїзду чоловіків віком 18 – 22 років. Зокрема, великих черг на кордоні – немає.