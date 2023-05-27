НМТ-2023: что нужно знать о программе, в которой будет проходить тестирование

НМТ приближается, все ученики готовятся к тесту с максимальной отдачей. Экзамен будет проходить в специальной программе, пользование которой не вызовет никаких затруднений.

Национальный мультипредметный тест ученики будут сдавать на компьютерах. Экзамен будет проходить в специальной программе, поэтому возможности открыть браузер или схитрить другим способом не будет.

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Что нужно знать о программе

По прибытии на место каждый ученик должен убедиться в том, что персональный компьютер расположен удобно, а рабочее место – комфортно. Если необходимо увеличить шрифт на экране монитора, то это делается нажатием клавиш "Ctrl" и "+", или же удержанием "Ctrl" и регулировкой колеса мыши.

Для начала работы с тестом нужно нажать кнопку "Начать работу над тестом", после чего в правом верхнем углу появится таймер отсчета времени. Выбирать последовательность предметов и время на задание учащиеся будут самостоятельно, всегда можно вернуться к любой задаче любого предмета.

Сохранение ответа происходит кнопкой "Сохранить ответ". В случае изменения варианта необходимо выбрать желаемый и нажать кнопку повторно. В этом случае сохранится последний ответ, все ответы будут отображены справа на специальной панели.

После выполнения всех задач необходимо нажать кнопку "Завершить работу". Система еще раз переспросит этот шаг, поэтому стоит быть внимательным: после нажатия "Да, завершить работу" все сохраненные ответы засчитываются, а вернуться к задачам уже будет невозможно.

Для того чтобы не возникало никаких недоразумений, учеников просят внимательно ознакомляться с указаниями, которые будут появляться на мониторе.