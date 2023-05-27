Об этом сообщили в Центре по итогам рассылки приглашений на тестирование. Также советуют не называть время и место тестирования и самим участникам.
Важно НМТ и вступительная кампания 2023 года: все, что должны знать абитуриенты
Почему УЦОКО не обнародует график тестирований НМТ-2023
Так, информацию о времени и месте проведения экзаменов не публикуют из-за вопросов безопасности. По этой же причине в 2023 году не был обнародован график тестирований.
Участников мультитеста просят обратить внимание, что допуск во временный экзаменационный центр будет начинаться за 30 минут и прекратится за 10 минут до начала тестирования.
Итак, если вы составляете НМТ в 2023 году, лучше заранее проложите маршрут доезда в экзаменационный центр.
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Вступительная кампания – 2023: кратко
- НМТ будет содержать задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.
- На сдачу теста у абитуриентов будет 180 минут. Участники НМТ могут сами распределять время между блоками.
- В МОН запланировали две сессии НМТ-2023: основную и дополнительную.
- Основная состоится в течение 5 – 23 июня. Дополнительная – в течение 11 – 24 июля.
- Участие в дополнительной сессии могут принять те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.
- Тесты выпускники будут сдавать в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Их создадут как в Украине, так и в некоторых странах за границей.
- Регистрация на НМТ-2023 состоялась в апреле.
- Приглашение на тестирование в рамках основной сессии НМТ-2023 участники получат 25 – 26 мая. Его нужно скачать не позже 26 мая.
- Участники, которые будут сдавать мультитест в рамках дополнительной сессии, получат приглашение не позднее чем за 3 календарных дня до начала ее проведения.
- После определения результатов НМТ на странице разместят информационную карту с персональными результатами участника тестирования. Она является приложением к сертификату НМТ, который находится в персональном кабинете участника НМТ. Ее не посылают участникам тестирования.
- Вступительная кампания в вузе запланирована на июль – август.