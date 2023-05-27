Об этом сообщили в Центре по итогам рассылки приглашений на тестирование. Также советуют не называть время и место тестирования и самим участникам.

Важно НМТ и вступительная кампания 2023 года: все, что должны знать абитуриенты

Почему УЦОКО не обнародует график тестирований НМТ-2023

Так, информацию о времени и месте проведения экзаменов не публикуют из-за вопросов безопасности. По этой же причине в 2023 году не был обнародован график тестирований.

Участников мультитеста просят обратить внимание, что допуск во временный экзаменационный центр будет начинаться за 30 минут и прекратится за 10 минут до начала тестирования.

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Итак, если вы составляете НМТ в 2023 году, лучше заранее проложите маршрут доезда в экзаменационный центр.

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Вступительная кампания – 2023: кратко