Про це повідомили в Центрі за підсумками розсилки запрошень на тестування. Також радять не називати час та місце тестування і самим учасникам.
Важливо НМТ та вступна кампанія 2023: все, що мають знати абітурієнти
Чому УЦОЯО не оприлюднює графік тестувань НМТ-2023
Так, інформацію про час і місце проведення іспитів не публікують з міркувань безпеки. З цієї ж причини у 2023 році не оприлюднили графік тестувань.
Учасників мультитесту натомість просять звернути увагу, що допуск до тимчасового екзаменаційного центру розпочинатиметься за 30 хв і припиниться за 10 хв до початку тестування.
Тож, якщо ви складаєте НМТ у 2023 році, краще заздалегідь прокладіть маршрут доїзду до екзаменаційного центру.
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Вступна кампанія – 2023: коротко
- НМТ міститиме завдання з трьох предметів. Два обов'язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.
- На складання тесту абітурієнти матимуть 180 хвилин. Учасники НМТ можуть самі розподіляти час між блоками.
- У МОН запланували дві сесії НМТ – 2023: основну і додаткову.
- Основна відбудеться протягом 5 – 23 червня. Додаткова – протягом 11 – 24 липня.
- Участь у додатковій сесії можуть взяти ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.
- Тести випускники складатимуть у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Їх створять як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.
- Реєстрація на НМТ – 2023 відбулася у квітні.
- Запрошення на тестування у межах основної сесії НМТ-2023 учасники отримають 25 – 26 травня. Його потрібно завантажити не пізніше 26 травня.
- Учасники, які складатимуть мультитест у межах додаткової сесії, отримають запрошення не пізніше ніж за 3 календарні дні до початку її проведення.
- Після визначення результатів НМТ на сторінці розмістять інформаційну картку з персональними результатами учасника тестування. Вона є додатком до сертифіката НМТ, який є у персональному кабінеті учасника НМТ. Її не надсилають учасникам тестування.
- Вступна кампанія у виші запланована на липень – серпень.