800 баллов по НМТ: выпускник из Львова сдал все предметы на полный балл

Выпускник львовского лицея "Гроно" Юрий Гащук получил максимальный результат на НМТ-2026. Школьник сдал все четыре предмета тестирования на 200 баллов и показал один из лучших результатов в рамках вступительной кампании этого года.

Выпускник львовского лицея "Гроно" Юрий Гащук показал выдающийся результат на НМТ-2026 – он сдал все четыре предмета на максимальные 200 баллов. Об достижении школьника сообщил директор департамента образования и культуры Львовского городского совета Андрей Закалюк; по словам чиновника, такой результат стал следствием многолетней подготовки и упорной работы ученика.

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Выпускник из Львова набрал 800 баллов на НМТ

Юрий Гащук сдавал НМТ по украинскому языку, истории Украины, математике и химии. По каждому из этих предметов выпускник получил максимально возможный результат – 200 баллов.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

"Просто невероятный результат! А за ним – годы упорной и самоотверженной работы. Поздравляем и гордимся!" – написал Андрей Закалюк.

Выпускник учился в лицее "Гроно" Львовского городского совета. В учебном заведении гордятся достижением школьника и ждут завершения дополнительной сессии НМТ, чтобы окончательно подвести итоги тестирования этого года.

Ранее сообщалось, что в 2025 году в Украине только трое участников сдали НМТ на 800 баллов – то есть получили по 200 баллов по четырём предметам. Ещё 31 выпускник получил максимальные 600 баллов по трём дисциплинам.

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Еще один высокий результат показал выпускник Гороховского лицея №1 имени Ивана Франко на Волыни Илья Обозовский. Он получил по 200 баллов по украинскому языку, математике и биологии, а по истории Украины набрал 197 баллов.

Таким образом, его общий результат составил 797 баллов из 800 возможных.

В то же время во Львове учащиеся, демонстрирующие самые высокие результаты на НМТ, могут получить финансовое вознаграждение от города. За 400 баллов выпускникам выплачивают 10 тысяч гривен, за 600 баллов – 20 тысяч гривен, а за максимальный результат в 800 баллов предусмотрено вознаграждение в размере 30 тысяч гривен.

Такие результаты выпускников показывают, что даже в условиях войны украинские школьники продолжают достигать высоких академических результатов и успешно готовиться к поступлению.