Выпускники-медики смогут сдать экзамен за границей

Правительство разрешило выпускникам медицинских вузов, которые находятся за рубежом, сдать единый государственный квалификационный экзамен за пределами Украины. То есть им не придется ради ЕГКЭ возвращаться в Украину.

Это решение касается украинских и иностранных студентов, обучающихся на магистра по специальностям отрасли знаний "Здравоохранение" в украинских вузах. Выпускники во время действия военного положения смогут сдать экзамен за границей.

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Министр здравоохранения Виктор Ляшко подчеркнул, что это позволит обеспечить удобные условия для студентов, несмотря на войну

Понимаем, что многие студенты вынужденно выехали за границу и не имеют возможности вернуться. Благодарю членов правительства за поддержку временного решения, которое позволяет студентам сдавать ЕГКИ вне Украины, там, где им сейчас удобно,

– подчеркнул Ляшко.

Зачем сдавать ЕГКЭ:

Выпускники медицинских вузов для получения диплома об образовании должны сдать единый государственный квалификационный экзамен.

Он состоит из трех компонентов – интегрированного тестового экзамена КРОК, объективного структурированного практического экзамена и экзамена по английскому языку профессионального направления.

Если же студент сейчас находится за пределами Украины, он может сдать экзамены в центрах тестирования, определенных Центром тестирования профессиональной компетентности специалистов с высшим образованием направлений подготовки "Медицина" и "Фармация" при МЗ Украины.

Тем не менее, когда медики-выпускники вернутся в Украину, они будут сдавать единый экзамен в украинских вузах

К слову, для выпускников магистратуры по специальностям право и международное право также введут единый государственный квалификационный экзамен. В МОН отметили, что полноценное проведение ЕГКЭ для юристов-магистрантов состоится в декабре 2023 года.