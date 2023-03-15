Об этом сообщил глава Минобразования Сергей Шкарлетт. И добавил, что пилотирование экзамена запланировано на сентябрь 2023 года.
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Юристы-магистранты будут сдавать выпускной экзамен
Глава МОН также добавил, что полноценное проведение единого государственного квалификационного экзамена для юристов-магистрантов состоится в декабре 2023 года.
Шкарлетт при этом уверен, что в Украине смогут привлечь больше внимания к важности усовершенствования знаний в сфере юридического образования.
Внимание к правам человека гарантирует, что образование – это не только обучение, но и развитие навыков, необходимых для защиты достоинства и прав каждого человека,
– считает министр.
Важно НМТ и вступительная кампания 2023 года: все, что должны знать абитуриенты
Вступительная кампания – 2023: кратко
- НМТ будет содержать задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.
- На сдачу теста у абитуриентов будет 180 минут. Участники НМТ могут сами распределять время между блоками.
- В МОН запланировали две сессии НМТ-2023: основную и дополнительную.
- Основная состоится в июне, дополнительная – в июне – июле. Участие в дополнительной сессии могут принять те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.
- Тесты выпускники будут сдавать в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Их создадут как в Украине, так и в некоторых странах за границей.
- Регистрация на НМТ-2023 состоится в апреле.
- Подтверждение участия в тесте и окончательный выбор прохождения НМТ запланировали на май.
- Вступительная кампания в вузе запланирована на июль – август.