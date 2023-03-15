Про це повідомив очільник Міносвіти Сергій Шкарлет. І додав, що пілотування іспиту запланували на вересень 2023 року.

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Юристи-магістранти складатимуть випускний іспит

Очільник МОН також додав, що повноцінне проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для юристів-магістрантів відбудеться у грудні 2023 року.

Шкарлет при цьому впевнений, що в Україні зможуть привернути більше уваги до важливості вдосконалення знань у сфері юридичної освіти.

Увага до прав людини гарантує, що освіта – це не лише навчання, а й розвиток навичок, необхідних для відстоювання гідності та прав кожної людини,

– вважає міністр.

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