Про це зазначено у спільному проєкті МОН та Світового банку "Удосконалення вищої освіти в Україні заради результатів". Його мають втілити в життя вже у 2023 році.
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В Україні планують удосконалювати іспити у вишах
Чиновники з Міносвіти зазначають, що Світовий банк планує інвестувати у 2023 році в удосконалення програмного забезпечення НМТ, вступних іспитів до магістратури та єдиного державного кваліфікаційного іспиту.
Також, аби забезпечити стале проведення вступної кампанії планують модернізувати Єдину державну електронну базу з питань освіти. У 2023 році мають запустити національне студентське опитування та єдину електронну наукову систему.
Заступник очільника МОН Андрій Вітренко заявив, що вищезгаданий проєкт є єдиним інвестиційним проєктом міжнародних фінансових організацій, що надає комплексну підтримку реформуванню українського сектору вищої освіти.
Проєкт має на меті виконання таких завдань:
- швидке реагування на нагальні потреби вищої освіти;
- забезпечення відповідності навичок та знань випускників вишів;
- підвищення ефективності використання бюджетних коштів в освіті;
- підвищення суспільної довіри до системи вищої освіти України.
До теми Як відбуватиметься вступ у магістратуру в Україні у 2023 році
Як відбуватиметься вступ у магістратуру у 2023 році
- У Міносвіти повідомили, як відбуватиметься конкурсний відбір до магістратури у 2023 році.
- Так, бакалаври складатимуть єдиний вступний іспит (ЄВІ).
- Іспит міститиме два блоки. Зокрема, тест загальної навчальної компетентності (ТЗНК) і тест з іноземної мови (англійської, німецької, французької, іспанської за вибором вступника).
- Також для вступу на спеціальності шести галузей потрібно буде додатково пройти єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ).
- Воно передбачене для тих, хто планує навчатися на таких спеціальностях:
- Соціальні та поведінкові науки;
- Журналістика;
- Управління та адміністрування;
- Право;
- Публічне управління та адміністрування;
- Міжнародні відносини.