Об этом говорится в совместном проекте МОН и Всемирного банка "Усовершенствование высшего образования в Украине ради результатов". Его должны воплотить в жизнь уже в 2023 году.

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В Украине планируют совершенствовать экзамены в вузах

Чиновники Минобразования отмечают, что Всемирный банк планирует инвестировать в 2023 году в усовершенствование программного обеспечения НМТ, вступительных экзаменов в магистратуру и единого государственного квалификационного экзамена.

Также, чтобы обеспечить постоянное проведение вступительной кампании, планируют модернизировать Единую государственную электронную базу по вопросам образования. В 2023 году должны запустить национальный студенческий опрос и единую электронную научную систему.

Замглавы МОН Андрей Витренко заявил, что вышеупомянутый проект является единственным инвестиционным проектом международных финансовых организаций, оказывающим комплексную поддержку реформированию украинского сектора высшего образования.

Цель проекта выполняет следующие задачи:

быстрое реагирование на насущные нужды высшего образования;

обеспечение соответствия навыкам и знаниям выпускников вузов;

повышение эффективности использования бюджетных средств в образовании;

повышение общественного доверия к системе высшего образования Украины.

К теме Как будет происходить поступление в магистратуру в Украине в 2023 году

Как будет происходить поступление в магистратуру в 2023 году

В Минобразования сообщили, как пройдет конкурсный отбор в магистратуру в 2023 году.

Так, бакалавры будут сдавать единый вступительный экзамен (ЕВИ).

Экзамен будет содержать два блока. В частности, тест общей учебной компетентности (ТЗНК) и тест по иностранному языку (английский, немецкий, французский, испанский по выбору поступающего).

Также для поступления на специальности шести отраслей нужно будет дополнительно пройти единое профессиональное вступительное испытание (ЕФОВ).

Оно предусмотрено для тех, кто планирует учиться по следующим специальностям: